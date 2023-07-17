南韓暴雨水灌隧道「最後失蹤者」找到了　罹難人數增至14人

▲南韓暴雨導致河水潰堤，洪水灌入地下道造成14人罹難。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

南韓連日豪雨肆虐引發洪水，忠清北道清州市五松邑地下道15日遭大水灌入，造成多輛汽車受困及大量人員傷亡。南韓官方17日晚間宣布，事件中最後一名失蹤者的遺體已經尋獲，死亡人數增加至14人，隧道內搜救行動宣告結束。這也使南韓全國因豪雨的罹難者總數增加至41人，且仍有9人失聯。

根據韓聯社報導，南韓消防部門17日宣布，當天當地時間晚間8時10分左右，搜救人員在五松邑地下道附近河邊農田的草地上發現一具遺體，經確認是地下道事件的最後一名失蹤者。

另外，經搜救人員在現場確認後，確定地下道內共有17輛車受困，共有12人被通報失蹤，經過連續3天的搜索後，全部失蹤者的遺體都已經找到。不過，由於最後一名罹難者的遺體是在距離地下道約200公尺的路旁草叢被發現，因此雖然官方決定停止在地下道內的搜救行動，但針對周邊河床、農田的搜尋行動仍將繼續。

南韓消防部門表示，一開始警方透過監視器畫面初步判斷有15輛車在五松邑地下道內遭滅頂，但排乾積水後發現受困車輛總數為17輛。消防部門表示，「由於最後一名失蹤者是在隧道外被發現，同時考慮到存在其他失蹤者的可能性，我們將暫時繼續擴大搜索。」

南韓中央災難安全對策本部表示，目前這場豪雨已經在南韓全國造成41人死亡、9人失蹤、34人受傷，另有1000多處設施受到不同程度損壞，罹難與失蹤人數均是近10年來最慘重。南韓當局已經在全國各地預防性撤離6285戶，約1萬人，以避免傷亡進一步擴大。