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金與正又嗆聲美國！稱要求北韓去核是「癡心妄想」：深知拜登陰謀

▲▼北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正本月9、10日才連續2度抨擊美國，痛批美軍前一周多次派遣偵察機入侵經濟專屬海域（EZZ），豈料才過沒多久又向美方開砲，表示美國強化敵對政策只會讓雙方關係漸行漸遠，要求北韓解除核武裝完全是拜登政府的「妄想」。

根據北韓官媒《朝中社》，金與正今（17）日下午發表談話，表示美國愈是強化敵對北韓的「擴張遏制」（延伸嚇阻，extended deterrence）政策、愈是擴張軍事同盟，只會讓北韓更加遠離美國翹首以盼的談判桌，「別以為我們不知道美國陰險的技倆」。

金與正表示，「從1990年代起，我們（北韓）就不斷試圖和美國採取對話、談判，如今美國拜登政府提議要達成『沒有前提條件的對話』，正是因為美國想要阻止我們繼續發展他們所懼怕的（指核武），別以為我們不清楚美國佬的陰謀。」

金與正認為，就算美國殷切期盼的朝美會談（北韓和美國）真的如期舉辦，美國鐵定依舊在談判桌上要求北韓達成「完全、備受檢驗，且不可逆的非核化」（CVID），她表示如今看來，「非核化」（無核化）顯然是一句只能從字典翻找的空泛古語。

金與正補充，「要是美國依舊認為，只要中斷聯合軍演、中止派遣戰略資產（指核潛艦或戰略轟炸機）、實施具可逆性的經濟制裁鬆綁，便能阻止我國持續不斷向前的腳步、達成我國解除核武裝，那純粹是美國政府的妄想。」

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