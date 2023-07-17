李顯龍勸阻仍外遇！星國議長戀上已婚議員下台　在野議員也傳不倫

▲新加坡政壇最近接連爆出桃色醜聞。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡國會議長陳川仁先後傳出在國會以髒話痛罵反對黨議員，以及不顧總理李顯龍勸阻，與淡濱尼集選區議員鍾麗慧有婚外情的消息，而在17日宣布退出執政的人民行動黨（PAP），同時辭去所有公職。與此同時，網上最近流出一段影片，暗示反對黨工人黨（WP）也有2名已婚黨員存在不正當關係，讓新加坡政壇陷入混亂。

綜合當地媒體報導，今年4月17日，新加坡議員林志蔚在國會發言時，曾針對為低收入族群提供更多協助發言20分鐘。隨後，疑似沒注意到麥克風未關機的陳川仁，被錄到自言自語地以髒話「fXking populist」（他X的民粹主義者）批評林志蔚，引發輿論譁然。

7月17日，陳川仁以個人行為失當為由，向PAP提出退黨與辭職申請，表示自己願意為自身粗俗與不符國會性質的言論負責，並將離開政壇、回歸家庭。正當外界以為陳川仁是因「髒話風波」黯然下台之時，淡濱尼集選區議員鍾麗慧也宣布退黨，讓外界霧裡看花。

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不久後，同時兼任PAP秘書長的新加坡總理李顯龍宣布接受2人辭呈，同時揭露2人退黨除了與失言相關，更因為陳仁川與與鍾麗慧存在「不正當關係」。李顯龍表示，自己早在2020年全國大選後不久，便得知陳鐘2人存在不正當關係，並曾勸說他們結束關係，但他近來得知，2人的不當關係仍在繼續，因此決定「清理門戶」。

新加坡網上最近也流出一段影片，顯示工人黨已婚議員貝理安（Leon Perera）與去年4月剛誕下第2胎的青年團主席佘雪玲一起用餐，期間2人十指緊扣、舉止親密，暗示2人有不當關係。8視界新聞網隨後引述消息人士指出，黨內其實早在2020年便已知曉2人關係。

這名消息人士透露，由於貝理安是佘雪玲在工人黨的導師，因此2人經常會私下見面，關係也因此變得越來越親密，2人還多次被目睹進出飯店，或在公共場合擁抱、撫摸對方，不過工人黨一直遲遲沒有採取行動，直到事件最近曝光。目前工人黨已發布聲明，表示黨內已就此展開調查，而所有黨員都應為自己的行為負責。