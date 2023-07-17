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韓慶北淪土石流重災區！曾受訪老夫婦遭活埋　尹錫悅喊：好大的石頭

▲▼南韓慶尚北道醴泉郡孝子面白石里遭土石流掩埋，曾受電視節目採訪的居民張炳根失蹤。（圖／翻攝自韓網）

▲慶尚北道醴泉郡孝子面白石里遭土石流掩埋，曾受電視節目採訪的居民張炳根失蹤。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從今年6月底迎來夏天梅雨季，連續數日的「極限豪雨」為各地帶來無數慘痛災情，不僅忠清北道清州市地下道遭洪水灌爆，就連慶尚北道醴泉郡等4個市郡也爆發嚴重的土石流、走山事故，當地一對老夫妻因遵循傳統的生活方式登上知名節目，豈料如今妻子被活埋致死、丈夫生死未卜。

根據韓媒《News1》，慶尚北道醴泉郡、榮州市、聞慶市、奉化郡等4個市郡傳出嚴重的土石流、走山災情，其中醴泉郡孝子面白石里整座村莊慘遭土石掩埋，慶北消防本部昨（16）日通報一名66歲的老婦A某災土石活埋致死，她的遺體在距離住家20公尺處被發現，事後有消息指出她和丈夫2019年曾受知名電視節目採訪。

▲▼南韓慶尚北道醴泉郡孝子面白石里遭土石流掩埋，曾受電視節目採訪的居民張炳根失蹤。（圖／翻攝自韓網）

▲居民張炳根興建的貨櫃屋。（圖／翻攝自韓網）

A某的丈夫是張炳根（장병근，音譯），夫妻倆其實是當地的知名人士，因為遵循較為傳統且原始的生活模式，2019年3月曾獲電視台MBN節目《我是自然人》採訪，20年前張炳根親自將白色貨櫃等建材運往深山，在海拔800公尺處一磚一瓦打造供夫妻倆吃喝拉撒睡的貨櫃屋，他向節目聲稱要遵循先祖們傳統的生活模式。

目前張炳根下落不明、生死未卜。

▲▼南韓總統尹錫悅17日視察慶尚北道醴泉郡甘泉面閥方里土石流重災區。（圖／CFP）

▲▼南韓總統尹錫悅17日視察慶尚北道醴泉郡甘泉面閥方里土石流重災區。（圖／CFP）

▲▼南韓總統尹錫悅17日視察慶尚北道醴泉郡甘泉面閥方里土石流重災區。（圖／CFP）

根據《韓聯社》，南韓總統尹錫悅從烏克蘭回國後，今（17）日在首爾主持完集中豪雨相關會議後，便搭乘直升機抵達土石流重災區之一的慶尚北道醴泉郡甘泉面閥方里視察，村莊入口500公尺長道路上的民宅、倉庫等設施慘遭土石掩埋或崩塌。

閥方里擁有83戶、共143名居民，此次豪雨導致30戶住宅被土石流沖走、掩埋，目前仍有2人下落不明。

穿上綠色民防衛服的尹錫悅聽取醴泉郡首金學東、消防當局彙報災情，並和當地20多名80至90多歲的老奶買見面。尹錫悅向老奶奶表示，「在國外聽到災情消息後，就想到山區崩塌、民宅慘遭土石流活埋的畫面，幾百噸的巨石從山上滾下來，我活到今天也是第一次見到，大家肯定嚇壞了吧。」

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