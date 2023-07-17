ET專訪／柯文哲質疑侯友宜幕僚差　批王婉諭716罵黃國昌「有夠白目」

◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／袁茵

前立委黃國昌、「館長」陳之漢16日在凱道舉辦「公平正義救台灣」遊行，國民黨總統參選人侯友宜因喊出政治口號等言論，引發台下觀眾不滿噓聲，甚至比出倒讚手勢。柯文哲17日接受《東森新媒體ETtoday》專訪，直言侯友宜的政治幕僚太差，也提及時代力量立委王婉諭在台上罵黃國昌，「這有夠白目的」。

面對昨天剛結束的716凱道遊行，警方估計參與民眾近3萬人，柯文哲表示，自己看到電視節目稱「來的人不多」，但坦白說，現在有本事動員1萬人看看，現階段在台灣常見「萬人響應一人到場」，而能夠有3萬人是真的不容易，也代表是一種社會能量，訴求點是居住正義跟司法改革，也的確是近年來民進黨沒做好的事情。

「司法改革除了一個國民法官，其他有嗎？我腦袋裡面空空的。」柯文哲強調，政治核心是執行力，但現在政府執行力太差、要花太多時間，「其實我最想改變的是認真工作的文化。」例如他從早上7時30分到晚上10時、週一到週日工作，「其實應該建立認真工作文化」。

針對外界認為凱道遊行變「柯文哲主場」，而其他人則是配角，所以才使侯友宜、王婉諭被噓聲？柯文哲說，到場的多數是年輕人，而自己在20歲至50歲的支持率高，所以也很合理，「如果今天是（民進黨總統參選人）賴清德去，差不多也是被噓。」

至於侯友宜也被噓聲，柯文哲直言，這是取樣的問題，而且這場合是在談司法改革、居住正義，而不是個人的造勢場合，像是自己就很聰明，上去不會喊凍蒜等言論，「奇怪，是政治幕僚太差？」

話鋒一轉，柯文哲也點名王婉諭，這個活動是黃國昌主辦的，會來參加遊行的人就是支持黃，結果卻上去罵黃佔用國有土地，「我心裡想說，哇！這實在是有夠白目的」。

另外，面對比柯文哲還要早到場的鴻海集團創辦人郭台銘表現為何？柯文哲認為，郭台銘算還好、算聰明，一開始就撇清自己不是住豪宅。