　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

克里米亞議長控烏克蘭恐攻　大橋連2炸「道路受損」畫面曝光

▲▼ 克里米亞大橋（Crimean Bridge） 。（圖／路透）

▲依據路透社17日拍攝到的畫面，克里米亞大橋上午沒有車輛通過。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

克里米亞大橋17日凌晨發生爆炸事件，造成一對男女死亡，兩人的女兒受傷住進加護病房，網路也開始流傳未經證實的大橋損壞照片，就連親俄派媒體也公布道路受損的片段畫面。克里米亞議會議長指控這起事件為基輔政權的恐怖攻擊行動。

綜合CNN、路透、衛報報導，克里米亞大橋（Crimean Bridge，又稱克赤大橋）連接俄羅斯本土與克里米亞半島，總長19公里，但依據路透社17日拍攝到的畫面，橋上沒有車輛通過。依據未經證實的圖像，橋上金屬護欄早已變形，現場也有殘骸，也有一輛受損汽車。

另據親俄派媒體Crimea 24稍早播出的畫面，部分行車道消失，似乎是掉進水中。這段畫面是從附近未受損的鐵路橋上所拍攝。

截至目前，克里米亞大橋受損程度仍待確認，俄方已說明大橋有受損，未波及到柱子，但並未說明橋樑是因為何種原因受損。依據俄羅斯Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）稍早消息，在當地17日凌晨3時4分以及3時20分，大橋發生兩次襲擊事件，損壞橋樑部分結構。

別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，已在網路影片中看到一輛別爾哥羅德車牌號碼的受損車輛，事件造成一名女孩受傷，正在加護病房接受治療，若狀況允許將轉送至別爾哥羅德州接受治療，女孩父母已經過世。

克里米亞議會議長康斯坦丁諾夫指控，大橋發生的緊急事件就是烏克蘭當局的恐怖襲擊，「基輔恐怖主義政權犯下新的罪行，他們襲擊克里米亞大橋」。

不過烏克蘭南部軍事指揮部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）表示，這起事件可能是莫斯科方面的挑釁行為，「這是克里米亞當局和侵略國解決問題的典型方式。烏克蘭敖德薩軍政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）發布一張部分橋樑斷裂的照片，但不清楚是否與這次的事件有關。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）對於大橋受損的原因不予置評，但指出大橋損壞將給俄軍帶來後勤問題，因為俄羅斯把這座橋當作運送部隊、物資的主要物流樞紐，「這給烏克蘭國防軍帶來潛在優勢」。尤索夫並未宣稱烏克蘭對這起事件負責。

ET快訊
IG女神語錄詐千萬！21歲女兩個月爽賺百萬
警官被鴻海挖角！年薪300萬
2閨密玩3P賺翻！老司機排隊等
北漂一年「7件事不習慣」　薪水曝光
超夯貓爪抓不用錢！LINE「5款免費貼圖」限時下載
68萬台YTR「過世」有預兆？　網揭過去影片：一直在暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金與正又嗆聲美國！稱要求北韓去核是「癡心妄想」：深知拜登陰謀

李顯龍勸阻仍外遇！星國議長戀上已婚議員下台　在野議員也傳不倫

女童公園玩耍遭潑酸！兇手年僅12歲　竟是媽媽掏出一瓶酸讓她復仇

韓地下道滅頂早有預兆　55歲駕駛「逆向狂按喇叭」要眾人倒車快逃

孩子4歲「沒見過親爸」！人妻以為丈夫海外工作忙　得知真相離婚

韓慶北淪土石流重災區！曾受訪老夫婦遭活埋　尹錫悅喊：好大的石頭

最後一艘運糧船駛離烏克蘭！黑海協議將到期　全球再陷糧食危機

黑熊在旁邊！加拿大男子救野生小鹿一命　遭公司開除

特斯拉倫敦街頭突自燃！熊熊火焰吞噬車身　180萬瞬間燒成廢鐵

南韓地下道公車滅頂　女乘客「生前最後通話」曝慘況：正設法破窗

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

金與正又嗆聲美國！稱要求北韓去核是「癡心妄想」：深知拜登陰謀

李顯龍勸阻仍外遇！星國議長戀上已婚議員下台　在野議員也傳不倫

女童公園玩耍遭潑酸！兇手年僅12歲　竟是媽媽掏出一瓶酸讓她復仇

韓地下道滅頂早有預兆　55歲駕駛「逆向狂按喇叭」要眾人倒車快逃

孩子4歲「沒見過親爸」！人妻以為丈夫海外工作忙　得知真相離婚

韓慶北淪土石流重災區！曾受訪老夫婦遭活埋　尹錫悅喊：好大的石頭

最後一艘運糧船駛離烏克蘭！黑海協議將到期　全球再陷糧食危機

黑熊在旁邊！加拿大男子救野生小鹿一命　遭公司開除

特斯拉倫敦街頭突自燃！熊熊火焰吞噬車身　180萬瞬間燒成廢鐵

南韓地下道公車滅頂　女乘客「生前最後通話」曝慘況：正設法破窗

重振200億商機　台灣觀光醫療協會首屆「金鷥獎」登場

彰化柏力力球員異動多　專注補強位置不設限

2023罕見小金剛足球隊　熱血開踢

桃園蘆竹區重金屬污染農地整治完成　興闢特色公園動土

基富通「2專案」聚焦風控　95%投資人正報酬

築夢搖籃！虎尾科大籃球隊帶領豐泰籃球營學童益起茁壯

金與正又嗆聲美國！稱要求北韓去核是「癡心妄想」：深知拜登陰謀

新車才滿月就被擊落！40萬重機遭追撞　22歲騎士喊：我在讓行人

李顯龍勸阻仍外遇！星國議長戀上已婚議員下台　在野議員也傳不倫

台銀選秀將放眼長人　張博勝戰力空缺陳國維盼球員補上

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

國際熱門新聞

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

他好玩驗DNA 　毀了爸媽33年婚姻

親吻蛇28年　眼鏡蛇之王宣布退休

外國人「最宜居國家」台灣上榜

海邊帥哥搭訕　18歲女回房間被6男性侵

韓公車滅頂　她最後通話曝：正設法破窗

監視器畫面！　南韓暴雨6萬噸洪水灌入地下道

南韓公車滅頂「車內乘客最後畫面」曝

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

公車遭洪水滅頂司機亡　遺孀同事曝感人事蹟

地下道滅頂　55歲駕駛狂按喇叭！要眾人快逃

美髮師53歲拚轉職　成功當上空姐

男子海上漂流2個月　吃生魚喝雨水獲救

更多熱門

相關新聞

俄指控　烏克蘭無人艇襲擊克里米亞大橋

俄指控　烏克蘭無人艇襲擊克里米亞大橋

克里米亞大橋17日凌晨爆炸受損，俄羅斯政府表示，這是烏克蘭2艘水面無人艇發動的恐怖攻擊，造成2人死亡、1人受傷。在此之際，烏克蘭安全部門消息人士也透露，這次的襲擊是烏克蘭國家安全局以及烏克蘭海軍展開的特殊行動。

克里米亞大橋傳爆炸聲　俄證實2人死亡

克里米亞大橋傳爆炸聲　俄證實2人死亡

衛星照曝光　瓦格納車隊疑已抵達白俄羅斯

衛星照曝光　瓦格納車隊疑已抵達白俄羅斯

快訊／克里米亞大橋傳出爆炸聲

快訊／克里米亞大橋傳出爆炸聲

烏克蘭與波蘭證實　瓦格納傭兵抵白俄

烏克蘭與波蘭證實　瓦格納傭兵抵白俄

關鍵字：

俄烏戰爭克里米亞大橋軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面