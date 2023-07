克里米亞議長控烏克蘭恐攻　大橋連2炸「道路受損」畫面曝光

▲依據路透社17日拍攝到的畫面,克里米亞大橋上午沒有車輛通過。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

克里米亞大橋17日凌晨發生爆炸事件,造成一對男女死亡,兩人的女兒受傷住進加護病房,網路也開始流傳未經證實的大橋損壞照片,就連親俄派媒體也公布道路受損的片段畫面。克里米亞議會議長指控這起事件為基輔政權的恐怖攻擊行動。

綜合CNN、路透、衛報報導,克里米亞大橋(Crimean Bridge,又稱克赤大橋)連接俄羅斯本土與克里米亞半島,總長19公里,但依據路透社17日拍攝到的畫面,橋上沒有車輛通過。依據未經證實的圖像,橋上金屬護欄早已變形,現場也有殘骸,也有一輛受損汽車。

另據親俄派媒體Crimea 24稍早播出的畫面,部分行車道消失,似乎是掉進水中。這段畫面是從附近未受損的鐵路橋上所拍攝。

Morning in Ukraine. Something happened to the Crimean bridge. pic.twitter.com/EbTo8JNS4H