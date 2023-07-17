機師降落途中突昏迷！女乘客緊急接手奇蹟著陸　機翼斷成2半畫面曝

▲美國一架小型飛機的機師突然在降落時昏迷，所幸機上女乘客機警接手，才讓飛機得以安全降落。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國一架從紐約起飛的小型飛機，在當地15日下午準備降落麻州外海島嶼時，機師突然失去意識、陷入昏迷，所幸機上的女乘客緊急接手，才讓飛機驚險著陸，不過這架飛機最後仍因「硬著陸」影響，左側機翼斷成兩截。

據《紐約郵報》報導，麻州警方指出，一名駕駛「2006 Piper Meridian」機型的79歲機師，15日下午在準備降落麻州外海瑪莎葡萄園島機場（Martha's Vineyard）的最後階段中，不知何故突然昏迷。

Passenger crash lands plane at Martha’s Vineyard Airport following pilot’s medical emergency https://t.co/Lk56BxsD5Q (via @TheMVTimes/: Jake Cleland) pic.twitter.com/hemShxQbL9 — Mike Saccone (@mikesacconetv) July 16, 2023

幸運的是，機上的另一名女乘客緊急接管了飛機，在當地下午3時15分左右，將飛機降落在機場跑道附近的一片草地上，不過由於飛機使用「硬著陸」降落，因此飛機左側機翼嚴重受損、斷成2截。

報導稱，這名幸運的女子在飛機落地後沒有受傷，目前已在瑪莎葡萄園島醫院接受醫療評估後出院，但昏迷的機師則生命垂危，現已被緊急送往波士頓醫院接受急救。這架小型飛機上只有他們夫婦2人。

目前媒體還不清楚這名機師的健康狀況是這起墜機事件或是本身的病情所致，但當地警方、美國國家運輸安全委員會（NTSB），以及美國聯邦航空總署（FAA）都已對此案展開調查。