狂打「3000通緊急電話」惹怒警消　日本女子：我很孤獨

▲女子因為太孤獨，撥3000通緊急電話。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日本一位女子因為太孤獨，打了3000通緊急電話給警消，謊稱她生病了但其實都是假的，讓警消不堪其擾，警方近日也將她逮捕。女子辯稱，自己只是想要有人關心。

據《docbao.vn》引述《每日新聞》報導，日本警方13日逮捕千葉縣一名女子，打了3000通緊急電話給當地消防部門。千葉縣警方說，女子多次在家中或附近公共場所，用手機撥打緊急電話，而內容大多是她有嚴重胃痛、服用藥物過量等健康問題，但事實上她都是騙人的。

在2020年8月至今年5月間，女子因為多次要求消防局派車來救她，但當車到達時，她拒絕接受照顧，之後又一直打電話。消防局和警察局都多次警告，要女子不要再騷擾，但她還是依然故我。

據了解，日本當局在上月20日提交女子的損害報告，讓她被警方逮捕。女子自警局認罪，不過她跟調查人員說，她因為想要朋友，「我很孤獨，希望有人傾聽並關心我。」此外，日本2013年也有一名女子，半年內打了1.5萬通緊急電話，最扯的是一天打927通。警方稱，她在被逮捕前，警方去拜訪她家約60次。

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