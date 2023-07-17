2公尺鱷魚開咬！79歲老翁「大片皮膚」被撕下　報案驚喊：我在流血

▲被鱷魚咬傷的老翁將近80歲，腿部大片皮膚被撕咬扯下。（圖／翻攝自Facebook／Collier County Sheriff`s Office）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一名79歲老翁日前在當地海岸城市那不勒斯（Naples）一座高爾夫球場附近散步時，被一頭長達2公尺的鱷魚咬傷腿部，遇襲時間是在清晨5點多，他只好自行打緊急電話求救。據美媒取得的報案電話錄音，老翁說自己正在流血，眼睜睜看著一大片皮膚和肌肉被鱷魚咬掉。最後當局派遣醫療直升機將他送醫。

根據CNN報導，老翁住在那不勒斯的高爾夫球俱樂部「Forest Glen and Golf Course」社區。柯里爾郡（Collier County）治安官辦公室發文指出，13日清晨5點剛過，這名男性在社區散步，一頭鱷魚走過來咬了他的腿。911報案錄音顯示，老翁對調度員說「我正在流血，但不知道情況有多糟，我看到很大片的皮膚被扯掉，可能還有一些肌肉。」

老翁還開玩笑說，「多麼愚蠢！為了健康走出戶外（卻被鱷魚咬）。」治安官辦公室表示，首先趕到現場的警察對他進行急救，另一名警察發現鱷魚正準備離開並朝附近一座湖而去，警察持續關注鱷魚動向並通報誘捕隊牠的位置。相關人員隨後安全捕捉到這隻鱷魚，發現牠是一隻長達6英尺9英寸（約2公尺）長的母短吻鱷，並將牠從社區移往他處。

治安官辦公室呼籲，短吻鱷在黃昏與黎明時分最為活躍，現在又正逢交配季節，民眾在出入短吻鱷可能棲息的水域和植被附近應該保持警惕。報導補充，美國佛州當局統計，佛州67個郡大約棲息130萬頭短吻鱷，其中被認為對人類、寵物或財產構成威脅且體型大於4英尺（1.2公尺）的鱷魚，會被與當局簽訂契約的獵捕者移除或殺死。

2022年佛州記錄11起鱷魚咬人事件，其中9起被列為嚴重咬傷，2起為輕微咬傷，無人死亡。今年3月一名佛州居民在家門口被鱷魚咬傷，6月佛州一名男子則被10英尺（3公尺）大鱷魚咬斷手臂。