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衛星照片拍到車隊　紐時：瓦格納傭兵可能已抵達白俄羅斯

▲▼白俄羅斯國防部影片顯示，瓦格納成員正在阿西波維奇鎮（Osipovichi）軍事靶場訓練白俄士兵。（圖／路透）

▲白俄羅斯國防部14日曾發布影片，宣稱瓦格納成員正在阿西波維奇鎮（Osipovichi）軍事靶場訓練白俄士兵。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）6月兵變落幕後，傭兵部隊的行蹤在某種程度上一直是個謎，烏克蘭與波蘭官員15日表示瓦格納戰士已經抵達白俄羅斯。而《紐約時報》分析衛星影像後發現，有大型卡車等數十輛車於周末出現在白俄羅斯一處軍事野戰營地，似乎顯示瓦格納傭兵們已經抵達白俄。

根據《紐約時報》分析的衛星影像顯示，位於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）東南方約55英里（88.5公里）處的阿西波維奇鎮（Osipovichi，又稱Asipovichy）前軍事基地，在當地15日與16日出現包含大型民用卡車、貨車和轎車在內的數十輛車，這些車輛與近日瓦格納行軍車隊中的車輛類型相似，其中幾部車還掛著瓦格納旗幟。

此前，烏克蘭國家邊防局發言人德姆琴科（Andriy Demchenko）15日在Telegram上透露，瓦格納正在白俄羅斯，還觀察到來自俄羅斯的獨立團體在白俄活動。同日，波蘭情資部門副部長級官員札林（Stanislaw Zaryn）也證實，瓦格納傭兵已經抵達白俄羅斯，「目前可能有數百人」。英國國防部16日則稱，至少有一小批瓦格納人員抵達白俄一個營地，但未具體說明營地位置。

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner）。（圖／路透）

▲傭兵組織瓦格納集團（Wagner）撤離俄羅斯南部，受到當地民眾夾道歡呼。（圖／路透）

《紐約時報》指出，瓦格納6月24日停止「正義行軍」後，阿西波維奇鎮附近的舊基地出現一系列活動跡象，到6月底時已架起300多頂大型軍用帳篷，作為野戰營地已經就位。但過去幾周，營地基本上空無一人，因此當時還不確定是否會有部隊駐紮在此。

近幾日的衛星圖像顯示營地活動明顯增加，13日下午第一輛貨運卡車出現在營地的衛星照片中，15日更多卡車與其他車輛抵達，截至16日，營地停車場附近已經多了好幾輛貨運卡車，可能還有幾輛巴士，此前並未出現大型車輛。另外在帳篷區附近，還看到了多輛皮卡車、軍用車，以及一輛似乎是蘇聯時代外觀方正的小型貨車，與一小群人。

►烏克蘭與波蘭證實　數百名瓦格納傭兵已抵達白俄羅斯

►瓦格納營地帳篷照片曝光　傳將建第2個白俄羅斯營地

►普里格津脫褲睡帳篷！落魄模樣曝　普丁指名「新Boss」指揮瓦格納

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