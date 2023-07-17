不拋棄同伴！領航鯨大規模擱淺蘇格蘭島嶼　超過50頭死亡

▲領航鯨集體擱淺在蘇格蘭路易斯島。（圖／翻攝自臉書BDMLR，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國蘇格蘭路易斯島（Isle of Lewis）海灘16日上午7時出現領航鯨大規模擱淺事件，包括成年與幼年鯨魚，儘管救援人員趕來搶救，但仍有超過50隻死亡。專家研判，這可能與即將生產的母鯨有關，因為領航鯨社會連結性相當強大，不會拋棄同伴。

衛報報導，依據起初通報，大約有55頭領航鯨（pilot whales）擱淺，海洋救援人員趕到北托爾斯塔Traigh Mhor的現場進行處理，發現其中15隻奄奄一息。英國潛水員海洋生物救援組織（BDMLR）趁退潮水位較低時，試著把其中兩隻送回水中，一隻成功脫困，但另一隻無法脫困隨後死亡，另外三隻也遇到相同狀況。

擱淺原因現階段尚待確認，但專家研判可能與即將生產的母鯨有關。英國潛水員海洋生物救援組織表示，「其中一隻死亡的鯨魚似乎有陰道脫垂的情況，目前懷疑整個鯨群擱淺是因為這隻母鯨即將生產，領航鯨的社會連結性是出了名的強大，通常當一隻鯨魚陷入困境擱淺時，其他隻都會跟著一起。」

到了當地下午3時30分左右，相關人員考量到鯨魚離開水的時間與惡劣環境，決定把少數存活下來的鯨魚安樂死。蘇格蘭動物擱淺專案（SMASS）將對鯨魚進行驗屍，調查擱淺原因。