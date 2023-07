女遛狗被3男擄上車綁架　「囚禁8個月」奇蹟回到愛犬家人身邊

▲女遛狗時突然被綁架。(圖/翻攝自FBI)

記者李振慧/綜合報導

美國加州30歲女子莫妮卡(Monica De Leon Barba)在墨西哥家附近遛狗時被綁架,下落不明的她讓FBI對外祭出美元4萬元(約台幣123萬元)懸賞金,被囚禁長達8個月後,如今傳出獲釋回到美國的消息。

來自美國加州聖馬刁市(San Mateo)的莫妮卡,去年11月29日在墨西哥哈利斯科州(Jalisco)街頭遛狗時,突然被男子擄上車從此下落不明。FBI今年4月公布街頭監視器畫面,其中可看到,莫妮卡走在街上時,有3輛車經過她身旁,她被突然從車上跳下的3名男子帶上車,只留下寵物狗在街上。

Woman kidnapped in Mexico for months now home.



Monica De Leon Barba is now back in the Bay Area, almost 8 months since she was kidnapped in Mexico while she was walking her dog. The FBI said she was released yesterday and said no arrests have been made … pic.twitter.com/edulY0mPKs