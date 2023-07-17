女童公園玩耍遭潑酸！兇手年僅12歲　竟是媽媽掏出一瓶酸讓她復仇

▲底特律一名11歲女童在遊樂場遭人潑酸。（圖／翻攝自gofundme.com）

記者張寧倢／編譯

美國密西根州底特律（Detroit）一名11歲女童9日在兒童遊樂場遭人潑酸，背部、腿部到手臂嚴重灼傷，至今尚未痊癒。報導指出，行凶者是年僅12歲的女童，她與受害女童的一名表親發生爭執後，帶著母親回到公園，母親遞給她一瓶酸性物質，女童便將酸潑灑在受害人身上。

The attack on Deaira Summers at a Detroit playground scarred her both mentally and physically. Despite that, the 11-year-old found the strength to speak out with the hopes everyone responsible for the attack faces the consequences.https://t.co/mVe3mi1Z1X — WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) July 17, 2023

根據紐約郵報報導，11歲受害女童的祖母格斯頓（Debra Golston）表示，孫女9日與較年幼的幾名手足和表親到公園遊樂場玩耍，其中一名表親與12歲女童發生爭吵，結果12歲女童與她的母親帶著一瓶酸性物質回到公園，進行潑酸報復。

格斯頓說，原本孫女與她的弟弟妹妹們當時已離開公園，因為表親和對方吵架時他們並未參與其中，不過孫女在匆忙之中發現沒帶錢包，結果她折返回公園拿錢包時就被12歲女童潑酸，導致背部以下部位有二度和三度灼傷，孫女在兒童醫院燒傷科住院4天，幸運地活了下來，但傷勢仍需要長久護理才能完全痊癒。外媒影片中可見，女童身上出現許多深紅色結痂的傷口。

被潑酸的女童受訪時表示，遇襲大約2秒鐘後，酸性物質開始像火燒一樣，穿透她的襯衫和短褲，她一邊又哭又叫地跑回家，脫下被潑酸的襯衫，接著被家人送醫治療，但女童母親說，醫生也不確定女兒被潑的是哪種類型的酸。女童出院後向媒體說，「我覺得她應該承擔後果，因為我沒有對那個女孩做任何事情。」

DETROIT :An 11-year-old girl is recovering from severe burns after another girl threw acid on her during a fight at a school playground.



Deaira Summers was attacked on Sunday at the playground at Vernor Elementary School in Detroit. She spent three days https://t.co/HqUAYpvthd — 70sBaby (@ANGIEDEE70baby) July 15, 2023

嫌疑人15日首次出席初步聽證會，當局裁定1萬美元（約31萬元）交保，並不得接觸受害人或其他證人。12歲女童現被指控蓄意傷害他人與襲擊重罪，當地時間18日將舉行法庭聽證會，也將是她下一次出庭受審的時間。