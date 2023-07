女童公園玩耍遭潑酸！兇手年僅12歲　竟是媽媽掏出一瓶酸讓她復仇

▲底特律一名11歲女童在遊樂場遭人潑酸。(圖/翻攝自gofundme.com)

記者張寧倢/編譯

美國密西根州底特律(Detroit)一名11歲女童9日在兒童遊樂場遭人潑酸,背部、腿部到手臂嚴重灼傷,至今尚未痊癒。報導指出,行凶者是年僅12歲的女童,她與受害女童的一名表親發生爭執後,帶著母親回到公園,母親遞給她一瓶酸性物質,女童便將酸潑灑在受害人身上。

