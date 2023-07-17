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1周連續2次！暴雨狂炸美東引發致命洪災　賓州5人死亡、2幼童失蹤

▲▼美國東南部的暴雨引發洪災，至今已造成5死2失蹤。（圖／翻攝自推特）

▲美國東北部遭暴雨襲擊引發洪災，至今已造成5死2失蹤，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國東北地區一周內連遭2次暴雨狂襲，導致山洪暴發、航班停飛、電力中斷，其中賓州更因此引發洪水暴漲，造成至少5人死亡，另有2名年齡分別為2歲和9個月大的兒童失蹤。

據美聯社報導，賓州上梅克菲爾德鎮（Makefield）地方官員證實，州內在當地15日下午5點30分左右突然下起暴雨，導致多地洪水氾濫，多輛行駛中的轎車被沖走。救援人員隨後救出至少10人，並尋獲5具遇難者遺體，其中包括一名女性。

此前，這名女性一家6口乘坐的轎車被洪水圍困，她和一雙年僅2歲和9個月大的兒女被洪水沖走。截至目前為止，救援人員仍在竭力搜救2名失蹤的幼童，而車上另外3人則僥倖逃生。報導稱，上梅克菲爾德鎮現已宣布進入災難緊急狀態。

包括佛蒙特和紐約州在內的美國東北部地區，連日遭遇暴雨引發洪水，導致數千個地區電力被中斷，同時還造成了人員與財務損失。

▲▼美國東南部的暴雨引發洪災，至今已造成5死2失蹤。（圖／翻攝自推特）

追蹤航班狀態的Flight Aware網站指出，15日的暴雨導致紐約地區機場有數百架航班被取消。單只紐華克自由國際機場就有逾350個航班被取消，而紐約甘迺迪機場也有280多個航班被取消，數百架航班延誤。另外，當局也關閉了康乃狄克州的特威德紐哈芬機場。

截至目前為止，美國國家氣象局已對康乃狄克州、麻州西部、佛蒙特州和新罕布夏州部分地區發布了山洪預警和龍捲風警報，而紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）也敦促人們待在家中，直到風暴過去為止。

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