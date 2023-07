1周連續2次！暴雨狂炸美東引發致命洪災　賓州5人死亡、2幼童失蹤

▲美國東北部遭暴雨襲擊引發洪災,至今已造成5死2失蹤,下同。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國東北地區一周內連遭2次暴雨狂襲,導致山洪暴發、航班停飛、電力中斷,其中賓州更因此引發洪水暴漲,造成至少5人死亡,另有2名年齡分別為2歲和9個月大的兒童失蹤。

據美聯社報導,賓州上梅克菲爾德鎮(Makefield)地方官員證實,州內在當地15日下午5點30分左右突然下起暴雨,導致多地洪水氾濫,多輛行駛中的轎車被沖走。救援人員隨後救出至少10人,並尋獲5具遇難者遺體,其中包括一名女性。

In the #US state of #Pennsylvania, Five people have died and two children remain unaccounted for after torrential rain triggered flash flooding, media reported. pic.twitter.com/Ms9wZZNj2Y