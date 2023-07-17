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13名乘客魂斷地下道！韓國公務員「開懷大笑」視察　網友怒批冷血

▲▼忠清北道公務員主管陪同中央官員視察清州市五松地區地下道淹水災情時，因露出笑容而遭網友怒批。（圖／翻攝自韓網）

▲忠清北道公務員主管陪同中央官員視察清州市五松地區地下道淹水災情時，因露出笑容而遭網友怒批。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓從今年6月底迎來梅雨季，連續數日的「極限豪雨」為各地帶來嚴重災情，其中忠清北道清州市五松地區某地下道更遭6萬噸河水、泥留在短時間內灌爆，至少15台車輛慘遭滅頂，目前共計13人死於地下道。不過，一名公務員前往視察時，竟被拍到開懷大笑的相片，網友痛批非常冷血。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部今（13）日上午11時（台灣時間上午10時）公布最新死傷數據，連日來的豪雨導致40人死亡、9人下落不明，其中來自於忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道的罹難者便占了13人，然而一名隸屬於忠清北道道廳的公務員似乎搞不清楚事態嚴重性，輕浮的態度引起眾怒。

該名公務員為忠北道廳的幹部，在地下道淹水傳出死傷災情後，他陪同國土交通部長元喜龍前往視察，當時他向元喜龍彙報災情，豈料交談過程的畫面被人拍下、上傳至網路。

南韓知名網路社群「Bobae Dream」的一名網友16日貼出該張照片，只見該名公務員穿上黃色的民防衛服、站在穿上綠色民防衛服的元喜龍身旁，此時他竟然露出白色牙齒開懷大笑，且笑容相當燦爛，似乎不知道多少條無辜性命因為行政當局未能及時封鎖、管控車輛進出，而魂斷該座地下道。

▲▼南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道遭美湖江6萬噸氾濫河水灌爆，16日水位仍難以退去。（圖／CFP）

▲南韓忠清北道清州市興德區五松邑宮坪第2地下道遭美湖江6萬噸氾濫河水灌爆，16日水位仍難以退去。（圖／CFP）

上傳該張相片的發文者表示，「（都發生災情了）現在這個狀況難道很有趣嗎？」。網友則留言怒批，「旁邊一直在笑的公務員到底是怎麼回事？冷血到我起雞皮疙瘩」、「沒有搞清楚事情嚴重性的公務員，應該都要被炒魷魚」、「我聽完罹難者生前經歷的故事都感到心痛，他在現場竟然還笑得出來...」、「視察事故現場時最忌諱的就是露出笑容，都已經傳出9人（當時）死亡了耶」。

根據韓媒《朝鮮日報》、《京鄉新聞》，其實清州市五松地區地下道淹水被外界視為「人為災禍」，因為早在豪雨來襲前，氣象當局就不斷警告地方政府需要防備豪雨、洪災和水患，尤其地下道旁的美湖江（美湖川）也發佈了洪水警報，然而身為行政當局的忠清北道廳卻未針對地下道實施交通控管。

至於相片中開懷大笑的公務員，其實是忠清北道廳均衡建設局長（3級公務員）A某，由於在責任歸屬上需要負責該座淹水的地下道，因此當隸屬中央的國土交通部長元喜龍前往視察時，他陪同在側說明災情進展。

A某事後在和《韓聯社》通話時坦承疏失，「這可能是簡報會議時的場景，是無心之過。無論理由為何，針對我輕浮的態度向大眾道歉。」

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