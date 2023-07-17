黑熊在旁邊！加拿大男子救野生小鹿一命　遭公司開除

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大卑詩省男子馬克（Mark Skage）今年6月從工地返家的路途中，發現一隻剛出生沒幾天的小駝鹿在路邊徘徊，為了避免牠被不遠處的黑熊吃掉，決定載牠到鎮上康復中心尋求協助。只不過他此舉違反野生動物保護協議，最終被公司開除。

▲馬克把小駝鹿放在副駕駛座上。（圖／翻攝自臉書，下同）

紐約郵報報導，馬克是AFD石油公司的員工，當時把汽車停在路旁時，這隻落單的小駝鹿試圖爬上他的卡車，同時發現約50碼（約45.7公尺）外有隻黑熊。馬克坦言，他無法把小駝鹿就這樣留在原地，深怕牠會出事，也放心不下，便帶著牠去鎮上尋求協助，把牠放在副駕駛座上。

馬克坦言，「我知道從路上或大自然任何地方帶走野生動物都是違法行為，但在我心裡，我就是辦不到（放任小鹿自生自滅）。」他事後打電話通知當地動物保護人員，還幫牠取名為米斯蒂（Misty），找到一間康復中心照顧牠，等待牠長大之後野放。

在馬克以為整件事情已經圓滿落幕之際，AFD石油公司的看法並不同，認定馬克當初應該要打電話讓專業的野生動物人員過來安置小駝鹿，「總之考慮到所有選項，他們覺得讓我離開是最好的選擇」。

AFD總裁戴爾（Dale Reimer）受訪時提到，馬克並未讓當局處理駝鹿救援與重新安置問題，「他自己決定把一頭沒有受傷的小駝鹿，一隻野生動物，放在他公司車輛前座上，載著好幾個小時，這不僅會使員工和其他道路使用者面臨風險，還可能對駝鹿造成痛苦與傷害」。