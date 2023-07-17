環法自行車賽衝出粉絲搶自拍　害選手「撞成一團」誇張畫面曝

記者張寧倢／編譯

2023年環法自行車大賽16日來到第15站，由荷蘭選手普爾斯（Wout Poels）取得勝利，然而，當天比賽發生撞車意外。距離終點線約129公里處，有一名粉絲試圖拿手機自拍，結果不慎撞倒了比賽選手，造成後方車手追撞成一團。BBC報導指出，共約20名車手在事故中摔倒。

Team radio zapping - stage 15



Stress, strategy and supporting on the menu!



Du stress, de la stratégie et des encouragements au menu !#TDF2023 pic.twitter.com/URgOi7kqHH — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2023

根據BBC報導，2023年環法自由車賽於7月1日到23日舉辦，而16日進行至第15個賽段，選手將完成從滑雪勝地萊熱太陽門（Les Gets les Portes du Soleil）前往聖熱爾韋萊班白朗峰（Saint-Gervais Mont-Blanc）共179公里賽事。然而，一名拿著手機的觀眾，從道路右方伸出手搶著拍照，撞倒了美國選手庫斯（Sepp Kuss）。

▲2023年環法自行車賽第15站賽事，有觀眾為了拿手機自拍撞倒車手，導致比賽現場撞成一團。（圖／路透）

庫斯倒地後，造成後方一連串車手追撞，其中包含他的比利時隊友范霍頓克（Nathan van Hooydonck）。庫斯受訪時說，「鎮上的路越來越窄，路上有一個觀眾，我猜他只是擦撞到了我的車頭手把，幸運的是，我沒事，也希望事故中的其他人都沒事。這並不理想。」

The Stage 15 crash at #TourdeFrance seems to be more an alcohol problem than a selfie problem. Managed to keep hold of his beer? pic.twitter.com/p83ykR74op — Laplace’s Demon (@yolaplace) July 16, 2023

庫斯還表示，體力上的挑戰也讓他受到影響，「我認為那是疲勞。這是一場艱苦的比賽，每個人都有點累。你會失去一點警覺性，而且總會有一些事情超出你的控制。」報導指出，所有受到事故影響的20名車手最後仍完整地騎完了賽段。

▲2023年環法自行車賽於7月1日開賽，並預計7月23日在巴黎香榭麗舍大街完賽。（圖／路透）

這場環法第15站賽事由荷蘭選手普爾斯脫穎而出，成功拿下他在環法的首勝。而落後普爾斯約6分4秒，冠軍衛冕者丹麥選手溫格高（Jonas Vingegaard）與他最大的競爭對手波加薩爾（Tadej Pogacar）幾乎同時抵達終點，但溫格高仍以10秒差距領先波加薩爾。