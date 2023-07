環法自行車賽衝出粉絲搶自拍　害選手「撞成一團」誇張畫面曝

記者張寧倢/編譯

2023年環法自行車大賽16日來到第15站,由荷蘭選手普爾斯(Wout Poels)取得勝利,然而,當天比賽發生撞車意外。距離終點線約129公里處,有一名粉絲試圖拿手機自拍,結果不慎撞倒了比賽選手,造成後方車手追撞成一團。BBC報導指出,共約20名車手在事故中摔倒。

Team radio zapping - stage 15 Stress, strategy and supporting on the menu! Du stress, de la stratégie et des encouragements au menu ! #TDF2023 pic.twitter.com/URgOi7kqHH

根據BBC報導,2023年環法自由車賽於7月1日到23日舉辦,而16日進行至第15個賽段,選手將完成從滑雪勝地萊熱太陽門(Les Gets les Portes du Soleil)前往聖熱爾韋萊班白朗峰(Saint-Gervais Mont-Blanc)共179公里賽事。然而,一名拿著手機的觀眾,從道路右方伸出手搶著拍照,撞倒了美國選手庫斯(Sepp Kuss)。

▲2023年環法自行車賽第15站賽事,有觀眾為了拿手機自拍撞倒車手,導致比賽現場撞成一團。(圖/路透)

庫斯倒地後,造成後方一連串車手追撞,其中包含他的比利時隊友范霍頓克(Nathan van Hooydonck)。庫斯受訪時說,「鎮上的路越來越窄,路上有一個觀眾,我猜他只是擦撞到了我的車頭手把,幸運的是,我沒事,也希望事故中的其他人都沒事。這並不理想。」

The Stage 15 crash at #TourdeFrance seems to be more an alcohol problem than a selfie problem. Managed to keep hold of his beer? pic.twitter.com/p83ykR74op