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逾40度熱風暴來襲！　南歐各國拉警報：白天待在室內才安全

▲希臘雅典衛城（Acropolis）、帕德嫩神廟、希臘熱浪。（圖／路透）

▲高溫籠罩，希臘在白天時段關閉雅典衛城。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲每到夏天都會迎來熱浪，但近年情況更趨嚴重，義大利16日對16個城市發布高溫紅色警報，氣象學家警告，南歐未來幾天的天氣將會創下紀錄新高。

路透社報導，西班牙、義大利、希臘過去幾天都是高溫籠罩，已對農業造成損害，大量遊客寧願躲在陰暗處納涼。然而新的名為「卡榮」（Charon）的反氣旋，16日從北非北上正朝地中海北岸奔襲而來，並將在上半周為義大利部分地區帶來攝氏45度以上的炎熱高溫。

義大利氣象台警告，人們應做好面對嚴重熱風暴的準備，「日復一日，整個國家都會被籠罩」，「部分地區長久以來的高溫紀錄將被打破」。

高溫影響相當有感，希臘為了保護遊客安全，14日宣布在白天高溫時段關閉雅典衛城。義大利衛生部長希拉奇（Orazio Schillaci）也提醒，人們造訪羅馬古蹟廢墟時，應當注意自身身體狀況。

希拉奇甚至說，在高溫攝氏43度的情況下不建議去古羅馬競技場，年長者尤其不建議，他說人們從上午11時到傍晚6時間，最好都待在室內。

西班牙方面，氣象預報員警告森林野火發生的風險，並表示整個國家的溫度在夜間恐怕都難以降至25度以下，入睡恐怕有困難。類似情況發生在南歐各國，氣候變遷造成的明顯在今年更加顯著。

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