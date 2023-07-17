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預備役殺人犯擁「專業逃生技能」　床單吊掛逃獄躲進樹林

▲布爾罕逃獄背影。（圖／翻攝推特）

▲布爾罕逃獄背影。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名擁有「逃生技巧」的謀殺嫌犯，日前利用綑綁床單逃獄，至今已約10天。15日一度傳出有監視器錄下嫌犯的出沒地點，但警方辨識後表示並非同一人，不過警方也說，犯嫌現在一定更加絕望，而且很可能就在賓州該區域。

綜合外電報導，34歲的嫌疑犯布爾罕（Michael Charles Burham）於6日從華倫郡（Warren County）監獄逃獄，工具是多張綑綁在一起的床單，以吊掛方式逃出。司法單位展開跨機構聯合大規模搜索，官方並警告民眾此人「非常危險」，不要靠近。

華倫郡發言人史提爾特（Cecile Stelter）上周表示，布爾罕逃出牢房後，隔天一早出沒在監獄內的娛樂區，接著他爬上一個健身器材之後翻過金屬製屋頂越獄，再用綑綁好的棉被垂降到地面。

警方上周五（14日）表示，他們認為一個在民宅門廊監視器拍下的畫面中曾經出現布爾罕的身影，但隔天又推翻這項說法，該段影片是由民眾主動提供。

賓州州警長官拜文斯（George Bivens）指出，布爾罕是一名具有預備役經驗、自學逃生技能的生存主義者，警方根據其他證據和線索，相信布爾罕就在該支監視器所在的附近區域，而且可能躲進樹林裡，警方也將在林區再次進行搜索。拜文斯表示，根據大眾通報的線索，警方在華倫郡多個區域展開多次搜索，雖然尚未有結果，但有希望，「他就在（監視器）影片拍下的地點附近」。

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