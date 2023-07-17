中國資料和反間諜法趨嚴　跨國企業加速資料脫鉤

▲中國法規漸趨嚴格。（圖／路透）

文／中央社倫敦16日綜合外電報導

隨著華府和北京關係惡化，在中國的跨國企業加速推動資料脫鉤的行動，以因應北京日益嚴格的資料和反間諜法。

英國金融時報（Financial Times）報導，北京當局增訂反間諜法和資料法規，促使跨國企業加速將中國的系統和世界其他地區的系統分離。

根據旗下員工透露，美國顧問業者麥肯錫公司（McKinsey）、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）和奧緯公司（Oliver Wyman）都正將他們在中國的資訊科技（IT）系統分離出來。

上海年利達律師事務所（Linklaters）資料法令遵循律師羅伯茲（Alex Roberts）說：「跨國公司憂心…它被稱為反間諜法，情報活動自然會讓人有點擔心。」

7月1日中國新版反間諜法生效。美國顧問業者像貝恩公司（Bain & Company）和美思明智集團（Mintz Group）遭一連串突擊和限制，加上美光科技（Micron Technology）在中國遭到封殺等，都對在中國營運的公司帶來更多的壓力。

羅伯茲表示，4月公布的新版反間諜法引入刑事罰的可能性，以及因共享被視為敏感的資訊而受到中國國家安全機構的監管。

他說，新版反間諜法和當局突擊搜查「迫使企業急於了解他們目前的法遵狀況」。

過去，西方企業擔心攜帶電子裝置進入中國，憂心中國取得他們的資料。如今，他們同樣擔心讓敏感資訊流出中國將違反北京的規定。

美國一家顧問公司的經理人表示，他的公司多月前已開始重整資訊系統，幾乎為所有的數位工具打造一個更昂貴的中國版。

「我們現在基本上有了兩個身份」，他還說，資料議題「觸及了在中國經商困難的核心問題」。他表示，該公司還沒搞清楚該如何處理手機。

全球前四大會計師事務所的KPMG和EY的員工表示，他們的集團在中國2021年開始推出多項資料和網路安全法規時，即著手將在中國的IT系統進行重整。在EY，第2套高昂的IT系統，甚至導致中國分支和總部在費用方面的爭執。

中國英國商會（British Chambers of Commerce in China）政府事務經理莎莉．徐（Sally Xu）說：「目前還未完全清楚他們是否必須這麼做，但企業發現，盡可能將資料在地化，將比跨境發送資料更容易，風險也更小，他們想規避風險。」

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）今年春天的調查顯示，約500家受訪的歐洲企業中近10%表示，正在把他們的中國IT系統和世界其他地區脫鉤。同時有3/4已把他們的IT系統和資料儲存進行某種程度的在地化。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）4月表示，金融機構若要完全遵守中國的資料法規，法遵成本將「無法估算」。

根據2名曾聽取相關營運簡報的人士表示，銀行業者像是目前可在中國經營自有證券部門的摩根大通（JPMorgan），正在針對中國打造一個單獨的基礎設施。

歐華律師事務所（DLA Piper）亞洲資料隱私團隊負責人畢格 （Carolyn Bigg）指出，資料在地化行動甚至擴大至零售商的全球忠誠度計畫，一些公司正在採取行動剔除中國客戶。

麥肯錫、波士頓顧問公司、奧緯、KPMG和EY皆未回應置評請求。摩根大通則婉拒評論。