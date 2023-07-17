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27歲女睡公園遭「割草機輾過」慘死　爸爸目睹遺骸四散崩潰

記者柯沛辰／綜合報導

美國加州一名27歲女遊民8日在公園草叢中躺著休息，不料竟被一名工友開曳引機和割草機輾過，導致她軀體支離破碎，當場慘死。死者父親崩潰痛訴，相關單位事後根本沒有清理現場，導致他數天後重回現場，竟還看到女兒遺骸散落在草皮上，讓他氣得當場報警。

綜合外媒報導，27歲者克莉絲汀．查韋斯（Christine Chavez）當時躺在比爾德布魯克公園（Beard Brook Park）的草叢中休息，結果一名工友沒看到草叢中有人，直接駕駛一輛曳引機和後拉式割草機輾過，導致克莉絲汀身首異處，當場被壓成肉塊慘死。

闖禍的工友表示，他完全沒看到有人在草叢中熟睡，直到輾過才發現草皮上有一具面目全非的遺體。事故發生後，他雖馬上撥打報案電話，但克莉絲汀早已明顯死亡。

死者父親痛批，他接到消息後前往案發現場，但女兒的頭骨、牙齒等部分遺骸仍散落在草皮上，讓他氣得當場報警控訴。

▲▼27歲女睡公園遭「割草機輾過」慘死　爸爸目睹遺骸四散崩潰。（圖／翻攝自臉書／Homeless In Fresno）

▲克莉絲汀的爸爸（右）目睹女兒遺骸四散，氣得打電話報警控訴。（圖／翻攝自臉書／Homeless In Fresno）

其他家屬也質疑，事故地點還有克莉絲汀的遺骸跟衣物，是不是因為其身分是遊民，才遭到相關單位的草率對待？希望當局祭出其他法規來保護遊民。

對此，莫德斯托警局發言人莎朗．貝爾（Sharon Bear）表示，市政府官員認為這是一起「可怕的事故」，目前一名警探返回事故現場，以確保沒有遺漏任何案件細節。涉案承包商也發聲明表達遺憾與哀悼，強調將配合警方調查。

據了解，克莉絲汀還有一名9歲的女兒，家屬承諾會將她的女兒扶養長大，並為克莉絲汀及其他街友群體討回應有的公道。

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