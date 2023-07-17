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南韓暴雨淹隧道！公車滅頂「車內最後畫面」　他認出媽媽背影崩潰

▲▼消防當局從宮坪第2地下道打撈起受困的紅色公車，潛水人員搜出第9具遺體。（圖／CFP）

▲消防當局從宮坪第2地下道打撈起受困的紅色公車。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

南韓連續多天豪雨，讓忠清北道淪為重災區，不料15日五松地區一條河川暴漲潰堤，大量泥水灌進清州市地下道，導致10輛車遭淹沒，其中包括一輛載有9至10人的公車，至少已有11人罹難。罹難者家屬悲慟地說，70歲母親遇難前一小時曾打電話給他，沒想到這28秒竟是母子倆最後一次通話。

7月15日上午7點11分，李先生接到了70多歲母親來電，對方稱要去五松一戶人家那裡做打掃工作，順道關心兒子住家附近災情是否安好。當時天候還很早，李先生在睡夢中接了電話，迷迷糊糊，只說了一句「一切安好」就掛了電話，沒想到這短短28秒，竟是他與母親最後一次通話。

通話結束後一個多小時，6萬噸泥流灌進了清州市興德區五松邑宮坪第2地下道，導致隧道在短時間內被淹沒。當時李先生的母親乘坐的急行747號公車也在隧道中，車上總計有9至10人。不過，直到李先生的弟弟聯繫不上母親、向警方報案後，李先生才驚覺母親搭乘的這是那輛遇難的公車。

▲▼消防當局從宮坪第2地下道打撈起受困的紅色公車，潛水人員搜出第9具遺體。（圖／CFP）

▲潛水人員已從公車搜出第9具遺體。（圖／CFP）

李先生悲痛地說，當時警方給他看了一張照片，內容是公車內湧入大量泥水，已經淹沒地板，「我看到母親穿著花襯衫的背影」。當天晚上10點30分，其餘約10名罹難者家屬也趕抵救災指揮所，他們跟李先生同樣焦急，但等待他們的卻是一則又一則的噩耗。

截至16日，超過一周的豪雨已導致全國37人死亡（慶尚北道19、忠清北道13、忠清南道4、世宗市1
）、10人失蹤，其中忠清北道清州市地下道已搜出第11具遺體，至於慶尚北道土石流則導致20人喪命，預計死傷人數還會持續攀升。

 
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