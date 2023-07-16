日海水浴場「海豚出沒」！泳客肋骨被撞骨折　同天還有3人被咬傷

▲日本水晶濱海水浴場多次有海豚出沒。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名男子前往福井縣海水浴場戲水，沒想到卻在游泳時遭野生海豚撞擊，導致肋骨骨折重傷，另外還有3人也在戲水中遭海豚咬傷。該海水浴場自5月起就曾多次有野生海豚出沒並造成泳客受傷，警方也呼籲民眾戲水時若看見海豚，務必主動保持距離。

根據《日本放送協會》報導，岐阜縣可兒市一名60多歲男子16日凌晨4時前往福井縣美濱町的「水晶濱海水浴場」游泳，怎知過程中卻被突然出現的野生海豚撞上。該名男子隨即被送往醫院治療，由於撞擊力道過大，男子的肋骨骨折，受到重傷。

根據《朝日新聞》報導，海水浴場工作人員發現後，隨即通報119，當時男子與另外2名友人共同在大海中游泳，而野生海豚就突然往他們快速游過來，直接撞上男子。男子除了3至4根肋骨骨折，雙手也有被啃咬的傷痕，而另外2名友人則沒有受傷。

警方表示，水晶濱海水浴場截至同一天下午4時，更出現另外3名男性分別遭到野生海豚啃咬而受到輕傷。

事實上，水晶濱海水浴場自5月起就陸續有野生海豚出沒。根據《福井新聞》報導，5月28日一名來自愛知縣名古屋市的20多歲男性在游泳時，被野生海豚咬住左手臂，受到輕傷；6月26日則有另一名男性也是在游泳時被海豚咬住右手臂受傷。

警方指出，儘管該海域多次出現海豚咬人事件，但像此次因為撞擊而受傷的案例極為罕見，而男子被攻擊的地點僅距離海岸5公尺。警方提醒，如果在游泳時看到海豚，務必主動遠離，切勿靠近。