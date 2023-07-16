快訊／新北海鮮店起火冒濃煙　3少女和2歲弟受困獲救送醫觀察

▲新北市永和區一間海鮮店起火，警消迅速撲滅火勢，並將受困的住戶救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

今天（16日）下午2時許，新北市永和區永平路238巷內發生一起火警，現場為4層樓建築物，冒煙處為1樓店面海鮮批發商，當時屋內還有3名少女及1名幼童，連忙撥打119求救。警消抵達將火勢熄滅後，順利救出3名少女及1名幼童，並將其預防性送醫觀察。而起火原因仍待釐清。

據了解，起火戶為買賣海鮮的商家，當時屋內除了13歲李姓少女與2歲的弟弟之外，還有同學13歲陳姓、邱姓少女在屋內，當時疑似因電線短路，導致引燃店內雜物導致冒出濃煙，但因起火點靠近出口，4人無法自行逃生，立即撥打119求救，警消確認位置後，在電話中指導躲在房內，避免濃煙竄入。

▲警消人員抵達，迅速將店內的火勢熄滅。（圖／民眾提供）

3名少女依指示躲在房內，並將門窗緊閉，所以未吸入過多濃煙，警消抵達後，迅速將燃燒的雜物撲滅，燃燒面積約1平方公尺。隨即進入房內，將3名少女及幼童救出，並預防性送醫觀察，警方聯絡家屬，目前都在醫院關心狀況。警消人員將聯絡火調人員，進一步釐清起火原因。

▲少女表示，當時看到冰箱上電線短路起火，報警後依照指示躲在房內。（圖／民眾提供）