▲阿拉斯加7.4地震。(圖/翻攝自USGS)



記者張方瑀、詹雅婷/綜合報導

美國阿拉斯加半島外海在當地時間16日上午6時48分發生規模7.4強震,深度僅9.3公里,目前已發布海嘯警報。在當地時間6時51分左右,又發生一次規模達5.7,深度約49公里。

根據美國地質調查局(USGS)數據顯示,這起地震震央位於阿拉斯加州西南方沙點市(Sand Point)外海約106公里處,規模達7.4,深度僅9.3公里,目前已針對阿拉斯加沿海發布海嘯警報。

推特流傳的警報訊息指出,「國家氣象局已發布『海嘯警報』,一連串強大海浪可能影響附近沿岸,你現在身處危險,請遠離沿海水域,移動至高處或內陸,持續遠離沿岸直到地方官員通知可安全返回」。

BREAKING: Tsunami warning issued for parts of Alaska after 7.3 quake pic.twitter.com/kX3GO8wSjj