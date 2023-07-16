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日本逼近40度「地獄級高溫」！　埼玉、群馬籲：沒事別外出

▲▼日本各地出現逼近40度的高溫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本各地出現逼近40度的高溫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本秋田縣雖因梅雨鋒面滯留造成巨大水災，但是東日本與西日本地區卻陷入地獄級高溫，尤其是群馬縣與埼玉縣逼近40度。由於高溫可能危及到生命安全，氣象廳除了呼籲民眾使用冷氣與補充水分外，更警告當地民眾沒事千萬不要出門。

根據《日本放送協會》報導，東日本與西日本地區16日因強烈日曬整體氣溫上升，其中群馬縣桐生市下午2時達到攝氏39.7度，創下全日本2023年以來的最高溫。

▲▼日本各地出現逼近40度的高溫。（圖／達志影像／美聯社）

其次則是同一時段埼玉縣鳩山町的39.3度、櫪木縣佐野市的39.2度、埼玉縣所澤市的39度、群馬縣伊勢崎市與東京都八王子市的38.9度、茨城縣古河市的38.8度、埼玉市的38.7度、群馬縣前橋市的38.6度、山梨縣大月市的38.2度。而關東各地也陸續出現超過38度足以導致生命危險的高溫。

氣象廳與環境省也因有高度中暑風險，因此對東京都、埼玉縣、千葉縣、靜岡縣、愛知縣、富山縣、石川縣、福井縣、兵庫縣、和歌山縣、島根縣、鳥取縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、大分縣、長崎縣、熊本縣、宮崎縣以及鹿兒島縣發布「中暑警戒」。

氣象廳也提醒，未來將出現比現在還要熱的高溫，因此民眾請不要忍耐，盡量使用冷氣，並定期補充水分，同時避免在中午外出。而日本各地連日大雨，部分受災地區也開始出現猛烈高溫，民眾在收拾家園與進行修復作業時，務必注意休息，避免造成身體危害。

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