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出門目睹房子被沖垮！老夫妻好心「到隔壁家」清淤　幸運逃死劫

▲▼慶北醴泉郡白石里土石流災難現場，救援人員帶著搜救犬尋找失蹤者。（圖／CFP）

▲慶北醴泉郡土石流災情嚴重，一對老夫妻幸運逃過死劫。圖為醴泉郡白石里災難現場，救援人員帶著搜救犬尋找失蹤者。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓連日暴雨，忠清北道有15輛車卡在淹水的地下道造成7人喪命，慶尚北道多地發生嚴重土石流災情，光在慶北就有17人死亡，為南韓全境最多。慶北醴泉郡一名老翁凌晨出門幫助鄰居清淤，妻子因為擔心也跟著出門查看，結果才過了5分鐘土石流突然來襲，摧毀老夫妻住的房屋，但他們也幸運逃過死劫。

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

▲南韓暴雨導致山崩，醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，這對夫妻的女兒16日接受訪問時透露，住在慶尚北道醴泉郡的65歲父親李某15日凌晨2點冒著滂沱大雨出門，原本說要去查看附近河水情況，但很久都沒回家，這讓63歲的母親全某感到非常擔心。

全某表示，丈夫當時出門並沒有帶上手機，她擔心地出門找人，才知道丈夫當時人在鄰居家，幫忙一起用長棍清理卡在屋頂上的淤泥。然而，全某才剛出門大約5分鐘，竟然就目睹夫妻倆住的房子被土石流沖垮，大量碎石泥砂瞬間沖到下方的道路上，把房屋毀得面目全非，幾乎難以辨認，而房子原本所在的位置只剩下地基，一片狼藉。

女兒表示，房子被弄垮後，母親似乎受到很大的衝擊，一邊打電話給她一邊哭泣，但也說「萬幸的是撿回了性命」。住在外地的女兒說，現在村莊的道路仍然未能修復，就算她想返鄉找父母親，也進不了村，「（父母）幾年前退休後回故鄉種辣椒，其實房子和田地是他們的全數財產，如今卻被毀得什麼都不剩了。」

▼醴泉郡多處民宅被沖垮。（圖／CFP）

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

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