傳馬克宏親信顧問將出任法國駐台代表　象徵重視台灣與印太

▲圖為法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（示意圖／路透）

中央社記者黃雅詩台北16日電

法國駐台代表公孫孟即將任滿調離，據悉，新任代表可望由法國總統馬克宏的顧問巴黎思（Franck Paris）接任。這項不尋常的人事安排引起矚目，被視為象徵法國對台灣與印太區域的重視。

法國媒體CHALLENGES日前率先披露此一人事安排，指深受馬克宏（Emmanuel Macron）倚重的非洲專家巴黎思，可望出任法國駐台代表。巴黎思享有法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）「非洲先生」美譽。

根據法國總統府網站中的「總統團隊名單」，在法國總統私人辦公室幕僚當中，巴黎思以非洲顧問的職銜，名列「外交團隊」之首。

外交圈人士認為，巴黎思與傳統外交官最大不同，是有「直達天聽」的管道，若這項人事安排實現，將有助增進台法關係，也象徵在美中競爭局勢下，法國更意識到台灣在印太區域扮演的關鍵角色。

法媒CHALLENGES報導指出，馬克宏基於戰略考量，近期籌畫多項顛覆傳統外交安排的人事任命案，其中在亞洲部分最受關注的布局，即為擬派巴黎思駐台，這項布局可能是因馬克宏今年4月底訪中後，談到「歐洲不應捲入台海衝突」引發爭議，馬可宏試圖藉此人事案傳遞法國關切美中台議題的訊號。

法國現任駐台代表公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）2019年抵任，來台前是法國外交部行政司法務處處長，他任內致力推動台法關係，去年任期屆滿後申請延長在台1年，預計今年夏天離任。