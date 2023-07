烏克蘭與波蘭證實　數百名瓦格納傭兵已抵達白俄羅斯

▲白俄羅斯國防部指出,瓦格納成員正在阿西波維奇鎮軍事靶場訓練白俄士兵。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)兵變落幕後,外界都十分好奇該組織未來動向。白俄羅斯國防部14日發布的一則影片顯示,瓦格納傭兵在首都明斯克靶場指導白俄士兵。烏克蘭和波蘭官員15日證實,數百名瓦格納傭兵已經抵達白俄羅斯。

根據路透社報導,烏克蘭國家邊境服務局發言人德姆琴科(Andriy Demchenko)15日稱,「瓦格納在白俄羅斯。」另外,波蘭國內安全局發言人札林(Stanislaw Zaryn)也表示,華沙當局已證實瓦格納戰士出現在白俄羅斯,目前約有數百人。

Approximate route of the Wagner group column moving in Belarus. The column included at least 60 vehicles, among them 10 trucks, 3 buses, UAZ Patriot pickups, vans (Bukhanka), etc.

As of 08:00, the column continued moving towards Asipovichy. pic.twitter.com/1udwqvMCyN