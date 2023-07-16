烏克蘭與波蘭證實　數百名瓦格納傭兵已抵達白俄羅斯

▲白俄羅斯國防部指出，瓦格納成員正在阿西波維奇鎮軍事靶場訓練白俄士兵。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變落幕後，外界都十分好奇該組織未來動向。白俄羅斯國防部14日發布的一則影片顯示，瓦格納傭兵在首都明斯克靶場指導白俄士兵。烏克蘭和波蘭官員15日證實，數百名瓦格納傭兵已經抵達白俄羅斯。

根據路透社報導，烏克蘭國家邊境服務局發言人德姆琴科（Andriy Demchenko）15日稱，「瓦格納在白俄羅斯。」另外，波蘭國內安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）也表示，華沙當局已證實瓦格納戰士出現在白俄羅斯，目前約有數百人。

Approximate route of the Wagner group column moving in Belarus. The column included at least 60 vehicles, among them 10 trucks, 3 buses, UAZ Patriot pickups, vans (Bukhanka), etc.

As of 08:00, the column continued moving towards Asipovichy. pic.twitter.com/1udwqvMCyN — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 15, 2023



被白俄視為極端組織的「白俄羅斯哈吉」（Belarusian Hajun）持續監控國內的軍事活動，該組織15日在推特指出，至少有60輛車14日連夜從俄國駛入白俄，這支車隊包含皮卡車、貨車和巴士，都掛有頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的車牌，這2個地區自去年被俄軍佔領。

瓦格納集團兵變後，普丁要求瓦格納集團移駐白俄羅斯，作為兵變協議的條件。根據白俄羅斯國防部14日發布的影片，帶著面罩的瓦格納成員在阿西波維奇鎮（Osipovichi）附近的軍事靶場訓練白俄士兵。