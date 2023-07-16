想控制夢境！研究員自己動手術「晶片植入大腦」狂失血

▲拉杜加在大腦植入晶片，希望能控制夢境。（圖／翻攝推特）

圖文／CTWANT

近日一位狂熱的俄羅斯研究人員拉杜加（Michael Raduga），冒著生命危險，在家中自己動大腦手術植入晶片，因為希望能控制夢境，術後他稱自己沒事。而他在事前只看了幾小時的神經外科YouTube影片。

據《每日郵報》報導，40歲的拉杜加上月在家中自己進行腦部手術，植入了晶片，失血超過1公升，沒有神經外科醫師資格的他，想要像電影《全面啟動》那樣，有天可以透過「電極」改變夢境。從照片中可見，拉杜加用迴紋針夾住皮膚，用鑽頭推平自己的頭骨後部。

據了解，這項危及生命的研究，沒有通過任何期刊審核，也沒有大學支持。拉杜加稱，這是他自己要做的。拉杜加說，很高興自己在手術後活下來，但他已經做好死的準備，「想像一個癱瘓的人，他一生中無法體驗任何事，現在我找到一種方法，讓他做清醒夢，可以吃東西、享受性愛和做有趣的事。」

拉杜加是某研究中心的創始人，該中心稱，能為初學者提供體驗睡眠麻痺、靈魂出竅等指導。至於他怎麼會動手術？他看了幾個小時的神經外科YouTube影片，拿了5隻羊練習，之後就將晶片植入大腦，而這計畫沒有任何親朋好友知道。

牛津大學神經外科醫生顧問格林（Alex Green）批，拉杜加的行為超危險，神經外科手術只能讓經驗豐富且合格的醫生進行，因為可能出現併發症，「如果他造成皮質靜脈或腦內血管出血，可能會中風，導致永久性功能障礙或死亡。」

格林說，如果拉杜加對其他人手術，也可能會觸法，而拉杜加的大腦皮層如果有任何疤痕，從長遠來看，他也面臨癲癇風險。事實上，現在可能還需要幾十年的研究才能控制夢境。

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