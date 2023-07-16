小三「毛巾裹頭」陳屍旅館！　與外遇男獨處9小時離奇遇害

▲旅館員工進房後，才發現女子陳屍在地。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本埼玉縣5月發生一起離奇死亡事件，一名44歲女子被發現陳屍在旅館客房內，她的臉部被白色毛巾包裹，手腳則被繩索綑綁。而跟她同時入住的已婚男子早已離開現場。警方認為男子嫌疑重大，6日將其逮捕。周刊深入調查後，更意外發現兩人的不正當關係。

根據《文春online》報導，埼玉縣草加市站前一間商務旅館的員工15日發現，其中一間客房的房客直到辦理退房的時間到了，都未出現，因此在當天下午1時進入房內查看。

沒想到旅館員工打開房門後，就看到一名女子頭部被毛巾包覆，手腳則被繩子綑綁，倒在地上。而此時該名女子早已沒有呼吸心跳。根據警方調查，死者是44歲的大塚由美子，她在這間旅館預訂了1間雙人房，1晚約5000日幣（約新台幣1111元）。

與她同住的是39歲已婚無業男子富岡勇，兩人14日下午分別於不同時間入住，然而根據監視器畫面14日深夜男方卻獨自一人離開旅館。兩人從14日下午2時半至23時半共同待在房間，共處了9個小時。

警方循線找到這名可疑男子，富岡雖坦承14日曾經與大塚共處一室，但是聲稱自己離開房間時，大塚仍活著，並未死亡，否認殺人。

根據法醫相驗結果，雖然無法確定具體死因，但是根據遺體的狀態判斷，可能是窒息死亡。警方已在6日依傷害致死嫌疑將富岡勇逮捕。

報導指出，富岡勇其實已經有家庭，他與單身的死者認識數年，兩人疑似維持不倫關係已久。而死者平時與父親同住，母親2022年離世，大她4歲的姊姊則是因為結婚搬了出去。