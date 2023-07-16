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尹錫悅訪烏獲讚賞！專家關注南韓外交政策：亞洲幾乎沒國家元首來

▲▼南韓總統尹錫悅夫婦15日閃電訪問烏克蘭基輔，和澤倫斯基進行近2小時會談。（圖／路透）

▲尹錫悅夫婦15日閃電訪問烏克蘭基輔，和澤倫斯基進行近2小時會談。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅夫婦於當地時間昨（15）日閃電造訪烏克蘭首都基輔，和烏克蘭總統澤倫斯基展開會談，承諾會給予更多軍事、財政方面援助，雖然日本首相岸田文雄早先於今年3月閃電訪烏，但尹錫悅此行還是受到國際社會關注，專家認為這反映出南韓政府的外交政策方向，且亞洲國家幾乎沒有元首到訪過烏克蘭。

尹錫悅夫婦為了出訪北約組織（NATO）峰會而搭機前往歐洲國家立陶宛，期間還訪問波蘭首都華沙，原本預定14日返國，卻突然延長行程閃電出訪烏克蘭基輔，他先是訪問基輔近郊布查鎮屠殺現場向犧牲者和家屬致哀，接著和澤倫斯基展開會談，兩人上一次會談為5月日本廣島七大工業國組織（G7）峰會。

▲▼南韓總統尹錫悅夫婦15日閃電訪問烏克蘭基輔，和澤倫斯基進行近2小時會談。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅夫婦15日閃電訪問烏克蘭基輔，和澤倫斯基進行近2小時會談。（圖／路透）

根據《美聯社》，尹錫悅此趟閃電出訪烏克蘭的行程其實依舊受到國際社會矚目，南韓梨花女子大學國際研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示，「這展現出南韓在外交政策上選擇和北約國家合作，一同守護國際秩序。南韓對於烏克蘭的協助不只僅限於人道支援，其實還包括了向北約國家販售武器，對烏克蘭形成軍事上的後盾。」

《路透社》引述比利時布魯塞爾致理學院韓國學專家帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）的說法，「其他亞洲國家幾乎沒有元首到訪過烏克蘭，因此尹錫悅訪烏顯得相當重要。澤倫斯基應該會認為，南韓其實已經非常積極向烏克蘭提供協助。」

《法新社》、《法蘭西24》等法國媒體在報導中提到，其實南韓在外交環境中對於俄烏戰爭相當尷尬，因為南韓雖然貴為全球軍武出口量最多的國家之一、擁有相當優渥的彈藥儲備量，但南韓和俄羅斯之間擁有數十億美元的貿易規模，且南韓必須考量到俄國可能以北韓（朝鮮）作為要脅南韓的對象，向北韓提供更加優良的軍備武裝，而南韓也有企業進駐俄國。

▲▼南韓總統尹錫悅夫婦15日閃電訪問烏克蘭基輔，和澤倫斯基進行近2小時會談。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅夫婦15日閃電訪問烏克蘭基輔，和澤倫斯基進行近2小時會談。（圖／路透）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，尹錫悅和澤倫斯基當地時間15日在基輔瑪麗亞宮（總統官邸、迎賓館）進行長達1個小時50分鐘的會談，在聯合記者會中，尹錫悅表示全面支持並推動澤倫斯基所提的烏克蘭和平結盟倡議，承諾繼5月雙方首次會談後提供地雷探測掃除設備、安全帽，未來南韓仍將持續提供烏克蘭所需的軍需物資，以及今年度1億5000萬美元的人道支援。

同時，尹錫悅提到，南韓去年在基輔開辦韓國國際協力團（KOICA）辦公室，未來將以此為中心協助烏克蘭重建慘遭戰火破壞的教育機關，並成立「尹錫悅－澤倫斯基獎學金」，協助在韓留學的烏克蘭學生順利完成學業。

►南韓總統尹錫悅夫婦　閃電訪問烏克蘭

▼尹錫悅15日參訪俄烏戰爭破壞最為慘重的小鎮伊爾平，向犧牲者致哀。（圖／路透）

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