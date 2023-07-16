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研究：地中海地區到了2100年　每年高溫將飆至45°C以上

▲▼ 歐洲熱浪。（圖／路透）

▲歐洲南部「地獄犬熱浪」（Cerberus heatwave）來襲。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

世界多國接連出現極端高溫，美國、歐洲、日本均無例外。經濟學人引述今年5月26日發表的研究指出，到了2100年，地中海地區可能每年都會出現攝氏45度以上的高溫，且氣溫來到攝氏50度的狀況將變得更加普遍。

早在今年春天，地中海地區就已經酷熱難耐，葡萄牙、西班牙、摩洛哥等國4月就出現熱浪，氣溫比平時高出攝氏20度。

英國氣象局哈德利中心氣候學家克利斯蒂迪斯（Nikos Christidis）與他的同事展開研究，模擬地中海與中東地區在未來可能出現的狀況，包括氣溫飆破攝氏50度會多久出現一次。

克利斯蒂迪斯所屬團隊取得10多個地點的數據來模擬工業化前的世界，範圍涵蓋土耳其、西班牙、埃及等。團隊發現，幾乎不可能出現攝氏50度的氣溫，只有在沙烏地阿拉伯、突尼西亞海岸才可能發生，且這還是百年一遇的事件。

接著研究人員調整模擬情境，使用未來碳排放「中間預估值」模型進行測試，假設各國做出努力抑制氣候變遷，但只有少數國家真正徹底調整，在這樣的世界裡，到了2100年時，空氣中二氧化碳濃度將從現階段的420ppm升至600ppm左右。

科學家發現，到了本世紀中葉，除了涼爽的地中海地區（例如西班牙），每年至少有一天的氣溫會超過攝氏50度的可能性快速增加；到了2100年，地中海與中東地區每10年就會出現氣溫攝氏50度的日子，且每年都有可能出現攝氏45度以上的高溫。

報導指出，這代表世界將出現更多乾旱與火災，2022年已經是歐洲有紀錄以來第二嚴重的野火季節，極端高溫融化道路、破壞鐵路，使得在戶外工作變得危險。熱浪造成的死亡已經占所有與天氣相關死亡人數的8%。儘管地中海與中東國家習慣高溫，但未來將與過去大不相同。

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