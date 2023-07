美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

▲美國18歲高中生傑克森(Shawn Jackson)在畢業典禮上與36歲繼父史密斯(Renzo Smith)同時遭槍殺身亡。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

美國維吉尼亞州39歲母親塔米卡(Tameeka Jackson-Smith)一個月前同時經歷喪夫、喪子之痛,當天家人們出席18歲兒子傑克森(Shawn Jackson)的畢業典禮,塔米卡卻沒想到會聽到槍聲,還目睹了老公衝出去保護兒子,父子卻一併遭槍殺的那一刻,9歲女兒在混亂之中也被車撞上,塔米卡至今難以走出傷痛。

▲槍擊案隔天,里奇蒙市區的奧特里亞劇院外有人擺設鮮花悼念。(圖/達志影像/美聯社)

根據華盛頓郵報報導,維吉尼亞州首府里奇蒙(Richmond)6月6日在市中心的奧特里亞劇院(Altria Theater)發生槍擊案,當天胡格諾高中(Huguenot High School)選在那裡舉辦畢業典禮,儀式結束後數百名高中畢業生湧出會場,家長們也在人潮中尋找自己的孩子,其中就包含塔米卡與她的36歲丈夫史密斯(Renzo Smith)。

塔米卡回憶起槍擊當下的情景,18歲兒子傑克森在劇院外頭,穿著畢業長袍向她走來,突然她聽見槍聲,史密斯帶著驚恐表情衝過去,挨了數發原本會打中傑克森的子彈,「直到現在,我還是不敢相信。」史密斯倒在地上被擊斃,才剛在畢業典禮舞台上和家人揮手的傑克森遭槍殺死亡,9歲女兒跑向爸爸的時候被一輛汽車撞上。

▲畢業典禮會場外聚集數百人,情況混亂,19歲槍手波拉德(Amari Ty-Jon Pollard)連續開火也造成2死5傷的悲劇。(圖/達志影像/美聯社)

警方指控開槍的19歲男子波拉德(Amari Ty-Jon Pollard)犯下2項二級謀殺罪,認為他在典禮會場外與傑克森發生口角後,從車上拿出一把槍朝傑克森開火,導致2人死亡、5人受傷。警方表示,波拉德與傑克森之間一直有口角,但並未說明細節。母親塔米卡則說,大約4個月前傑克森曾說自己和波拉德外出,她要了一張對方的照片,立刻認出了波拉德是兒子以前的同學,當時也覺得沒什麼問題。

里奇蒙公立學校官員表示,波拉德曾經是高中生,並於2020年退學,但官員並未透露他曾就讀的是哪一所高中。里奇蒙警方數據顯示,當地2021年至2023年間,共有11名17歲或17歲以下的青少年死於槍傷,儘管傑克森死亡時的年紀是18歲,但全美自2019年以來青少年因槍枝死亡的人數確實大幅增加。

▲18歲死者生前就讀的胡格諾高中(Huguenot High School)在事發隔天也設置哀悼區。(圖/達志影像/美聯社)

塔米卡在兒子畢業典禮3天後回到會場,看見丈夫與兒子的血跡仍殘留在水泥地上,她轉身背對著那塊水泥地,難過地雙手摀住臉部,一邊哭著說,「哦,我的天哪,我的老天…我不敢相信他帶走了我的兒子和丈夫。」

