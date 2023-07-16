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美18歲高中生「畢業典禮上」遭槍擊亡　爸衝上保護！父子當場喪命

▲▼18歲的傑克森（Shawn Jackson）在畢業典禮上與36歲繼父史密斯（Renzo Smith）一同遭到槍殺身亡。（圖／翻攝自推特）

▲美國18歲高中生傑克森（Shawn Jackson）在畢業典禮上與36歲繼父史密斯（Renzo Smith）同時遭槍殺身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州39歲母親塔米卡（Tameeka Jackson-Smith）一個月前同時經歷喪夫、喪子之痛，當天家人們出席18歲兒子傑克森（Shawn Jackson）的畢業典禮，塔米卡卻沒想到會聽到槍聲，還目睹了老公衝出去保護兒子，父子卻一併遭槍殺的那一刻，9歲女兒在混亂之中也被車撞上，塔米卡至今難以走出傷痛。

▲▼美國維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）市中心的奧特里亞劇院（Altria Theater）2023年6月6日發生高中畢業典禮槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍擊案隔天，里奇蒙市區的奧特里亞劇院外有人擺設鮮花悼念。（圖／達志影像／美聯社）

根據華盛頓郵報報導，維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）6月6日在市中心的奧特里亞劇院（Altria Theater）發生槍擊案，當天胡格諾高中（Huguenot High School）選在那裡舉辦畢業典禮，儀式結束後數百名高中畢業生湧出會場，家長們也在人潮中尋找自己的孩子，其中就包含塔米卡與她的36歲丈夫史密斯（Renzo Smith）。

塔米卡回憶起槍擊當下的情景，18歲兒子傑克森在劇院外頭，穿著畢業長袍向她走來，突然她聽見槍聲，史密斯帶著驚恐表情衝過去，挨了數發原本會打中傑克森的子彈，「直到現在，我還是不敢相信。」史密斯倒在地上被擊斃，才剛在畢業典禮舞台上和家人揮手的傑克森遭槍殺死亡，9歲女兒跑向爸爸的時候被一輛汽車撞上。

▲▼美國維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）19歲男子波拉德（Amari Ty-Jon Pollard）2023年6月6日在胡格諾高中（Huguenot High School）畢業典禮當天犯下槍擊案，造成2死5傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢業典禮會場外聚集數百人，情況混亂，19歲槍手波拉德（Amari Ty-Jon Pollard）連續開火也造成2死5傷的悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

警方指控開槍的19歲男子波拉德（Amari Ty-Jon Pollard）犯下2項二級謀殺罪，認為他在典禮會場外與傑克森發生口角後，從車上拿出一把槍朝傑克森開火，導致2人死亡、5人受傷。警方表示，波拉德與傑克森之間一直有口角，但並未說明細節。母親塔米卡則說，大約4個月前傑克森曾說自己和波拉德外出，她要了一張對方的照片，立刻認出了波拉德是兒子以前的同學，當時也覺得沒什麼問題。

里奇蒙公立學校官員表示，波拉德曾經是高中生，並於2020年退學，但官員並未透露他曾就讀的是哪一所高中。里奇蒙警方數據顯示，當地2021年至2023年間，共有11名17歲或17歲以下的青少年死於槍傷，儘管傑克森死亡時的年紀是18歲，但全美自2019年以來青少年因槍枝死亡的人數確實大幅增加。

▲▼美國維吉尼亞州首府里奇蒙（Richmond）胡格諾高中（Huguenot High School）2023年6月6日舉行畢業典禮，卻發生2死5傷的槍擊悲劇。（圖／達志影像／美聯社）

▲18歲死者生前就讀的胡格諾高中（Huguenot High School）在事發隔天也設置哀悼區。（圖／達志影像／美聯社）

塔米卡在兒子畢業典禮3天後回到會場，看見丈夫與兒子的血跡仍殘留在水泥地上，她轉身背對著那塊水泥地，難過地雙手摀住臉部，一邊哭著說，「哦，我的天哪，我的老天…我不敢相信他帶走了我的兒子和丈夫。」

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