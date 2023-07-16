西班牙野火失控！拉帕爾馬島1天燒4600公頃　急撤4000人

▲西班牙拉帕爾馬島森林大火失控，逾4000人被疏散。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

歐洲南部近日遭逢致命熱浪，西班牙拉帕爾馬島（La Palma）森林大火失控，短短一天火災影響面積就超過4600公頃，逾4000人被緊急撤離。當局警告，火勢已經失控，呼籲民眾依照指示疏散。

綜合西班牙《拉帕爾馬日報》（Diario De La Palma）、路透社等報導，西班牙拉帕爾馬島北部林區15日凌晨竄出火苗，因強風火勢蔓延速度非常快，目前影響範圍已超過4675公頃，至少12棟房屋被毀，4255人被疏散。

▲拉帕爾馬島火勢仍處於失控狀態。（圖／路透）



加那利群島自治政府主席克拉維霍（Fernando Clavijo）表示，已出動400名消防員、13架直升機及多架灑水飛機滅火，但火勢目前仍處於失控狀態，呼籲民眾依照安全部隊的指示盡快疏散，以確保安全。

歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據顯示，西班牙2022年有近500起野火事件，燒毀超過30萬公頃土地，而根據最新數據，今年迄今為止火災影響面積已達6萬6000公頃。