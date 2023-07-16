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赴美深造畢業！泰洞穴少年獲救5年　與救命恩人重逢相擁

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲阿杜薩蒙畢業典禮這天，斯坦頓來到現場，兩人在台上相擁 。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國2018年野豬少年足球隊受困睡美人洞引發國際關注，13名師生在當年奇蹟脫困。時隔5年，其中一名到美國發展的少年在畢業典禮這天，與當初的救命恩人、協助救援的潛水員斯坦頓（Rick Stanton）見面，兩人相擁團聚。

綜合今日美國、UNILAD等報導，野豬少年足球隊2018年6月23日到睡美人洞探險，因適逢雨季，12名隊員與教練全都受困洞內，隨著水位上升、食物即將耗盡，各國救援人員、潛水專家日以繼夜展開救援行動。身為英國救援團隊一員的斯坦頓最先找到受困師生，提供藥物等物資，前前後後花費3天把他們全數救出。而其中一名受困者就是現年19歲的少年阿杜薩蒙（Adul Samon）。

歷經洞穴受困事件之後，阿杜薩蒙仍保持著對足球的熱情，並於2020年前往美國紐約市外「邁斯特中學」（The Masters School）念書，拿全額獎學金，當上足球隊隊長，繼續踏上人生另一段旅程。就在阿杜薩蒙畢業典禮這天，斯坦頓也來到現場，兩人相擁的畫面令人動容。

阿杜薩蒙將於今年秋天前往佛蒙特州的米德爾伯里學院（Middlebury College），立志成為一名醫師，「為了生存，我們必須不斷適應所處環境、適應你的生活，這令人難以置信，是個奇蹟，我從沒想過自己能走到這裡。」

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