日本秋田遇「40年最慘淹水」　暴雨沖垮橋梁、水淹地下道！

▲日本秋田縣降下大雨，災情頻傳，到處都是泡水車輛。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

日本受到梅雨鋒面滯留影響，秋田縣與青森縣多處發生河川氾濫、土石流等災情，光是15日就降下一整個月的雨量，旭川水庫更是緊急洩洪。各地淹水災情不斷，車輛、住宅嚴重泡水。秋田市內一條河岸步道更因為河水暴漲崩壞，當時還發出巨響，另有橋梁被沖垮，連當地人都直呼，40年來從未遇過這種慘況。

根據《日本放送協會》報導，秋田縣降下創紀錄大雨，直到15日深夜都還能看見消防人員搭乘遊艇救助受困居民。儘管16日上午淹水水位已些許下降，但是仍有大量住宅與車輛泡水。

JR秋田站附近地下道直到16日上午6時仍然處於完全淹沒的狀態，無法通行，水面上更有輪胎與塑膠箱漂浮，而現場泡水車輛則是不斷發出喇叭鳴響。秋田站南側的住宅直接被黃褐色泥水灌入。

根據《時事通信社》報導，秋田已出現首例因豪雨造成的死亡案例。

秋田市區15日晚間9時的水高約在汽車車窗下沿，而16日上午水高已退到輪胎處。秋田縣能代市國道7號也被洪水灌入，目前全面禁止通行。

一名女性16日深夜1時發現秋田市中通的道路被暴漲河水灌入，滿地都是黃褐色的泥水。此外，她表示，15日晚間曾聽到一聲巨響，經查看後發現河川沿岸的步道大範圍塌陷。她驚恐表示，自己在這個地區住了超過40年，從未見過這種慘況。

JR秋田站東邊出口的複合型設施「ALIVE」15日晚間緊急開放民眾避難。秋田市河邊岩見新川更出現橋梁被洪水沖垮的情形。

另一方面，日本民眾從15日開始迎接3連休之際，東北部日本海側地區降下豪大雨，秋田縣山本郡八峰町截至15日上午10時30分的24小時內，就降下200.5毫米雨量，創下1976年以來的7月單日降雨量最多紀錄，也超過了往年7月整個月的降雨量紀錄。