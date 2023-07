漂流太平洋2個月　澳洲男「吃生魚喝雨水」奇蹟獲救

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲籍男子今年4月帶著狗狗自墨西哥開船出海,但航行期間卻遇上風暴,船隻設備損壞,只能被迫在太平洋漂流,吃生魚、喝雨水,時隔2個月奇蹟獲救。依據救援畫面,面色憔悴、滿臉鬍子的他露出燦爛笑容。

綜合9News、每日郵報等報導,澳洲雪梨男子提姆沙多克(Tim Shaddock)4月從墨西哥拉巴斯(La Paz)啟航,帶著狗狗貝拉(Bella)一起前往法屬玻里尼西亞,不過這趟旅程才開始數周,一場惡劣風暴摧毀船上電子設備,一人一犬就這樣迷失在太平洋海面上。

由於船隻上只有漁具與生存裝備,提姆沙多克和貝拉吃生魚、喝雨水,躲在船隻遮篷下方防止曬傷,時隔2個月,一人一犬才在墨西哥海岸被一艘鮪魚拖網漁船救起。所幸在這段艱難的海上漂流日子期間,他並沒有受傷,與沒有出現重大疾病。

依據救援畫面,提姆沙多克儘管面容憔悴、滿臉鬍子,但也露出燦爛笑容。他透露,這段海上漂流的日子非常艱辛,「我需要休息和吃點好的食物,因為我在海上待了很長一段時間,已經很久沒有吃到足夠的東西了。」

An Aussie sailor and his dog have survived three months at sea by drinking rainwater and eating raw fish. #9News https://t.co/r9ZUg7CX81