歐洲機場「旅遊旺季」大罷工！　25萬遊客滯留義大利

▲義大利機場罷工導致旅客滯留當地。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

暑假是全球旅遊旺季,尤其在疫情過後各大觀光景點都擠滿人潮,但義大利、比利時卻因為機師和地勤人員發起罷工,導致上千航班取消,光是義大利就有25萬名旅客滯留當地。

根據《衛報》報導,義大利機場與航空地勤人員要求重新簽訂新的團體合約,因為先前的合約已經到期6年;罷工時間預計從上午10時持續到傍晚6時,導致約1000個國內和國際航班被取消,估計有25萬名遊客被影響而滯留在當地。

???????? An airport staff strike grounded some 1,000 flights of flights all over Italy on Saturday, affecting 250,000 travellers in one of the world's top tourist spots. The strike was due to last from 10:00 am (0800 GMT) to 6:00 pm (1600 GMT).

