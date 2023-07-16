旅遊達人曝「買便宜機票」技巧！　善用1功能平均省5000

▲旅遊達人分享買便宜機票技巧。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

全球因新冠疫情封鎖3年後，迎來解封旅遊熱潮，但由於需求大增，機票的費用也漲了不少。國外一名熱愛旅行的TikToker就分享了幾個購買機票的小技巧，號稱可以省下10倍的花費。

TikToker艾比（Abbie）目前已獨自旅行超過40個國家，她也分享了幾個購買便宜機票的小技巧，號稱可以省下10倍的花費。首先是，如果可以的話，選在星期二買機票，因為週二的機票往往比較便宜，而週五或周日出發的機票通常較貴。

機票搜尋引擎Skyscanner也證實了這點，大多數的航空公司會在周一晚上至周二間推出折扣，通常可以節省15%至25%，周間出發的機票也比周末便宜很多。

除此之外，艾比也會使用無痕模式或VPN來買機票，建議旅客在預定時更改國家位置，可能就會買到便宜價格。根據《旅遊休閒》雜誌說法，無痕模式造成的價格差異可能是碰巧，但透過VPN來改變位置，確實對於買便宜機票有幫助。

許多旅行愛好者皆指出，平均收入和航班需求等因素，會對各國的機票價格產生影響，統計也顯示，善用VPN功能，可以讓人們每一次的飛行節省約130英鎊（約台幣5300元）。

艾比還建議，如果旅程規劃好，可以提早1至3個月預定機票，根據旅遊網站Going.com說法，提前1至3個月確實是購買國內航班的最佳時間，若是國際航班則建議提早2至8個月。