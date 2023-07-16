普里格津脫褲睡帳篷！落魄模樣曝　普丁指名「新Boss」指揮瓦格納

▲俄羅斯總統普丁指名一名綽號「灰髮」的前俄軍軍官，來取代瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變落幕5天後，據報導俄羅斯總統普丁曾於6月29日召見首腦普里格津與34名瓦格納指揮官，強調瓦格納不復存在，還說瓦格納一直以來的「真正領袖」不是普里格津，而是一名綽號「灰髮」退役上校。與此同時，網路上流傳著普里格津只穿內褲、睡帳篷的照片，模樣有些落魄。

▲普里格津只穿著內褲，睡在簡陋帳篷的網傳照片曝光。（圖／翻攝自推特／@Gerashchenko_en）

根據路透社、CNN等外媒報導，俄羅斯《生意人報》13日訪問普丁並揭露了6月29日他召見35名瓦格納領導層的會議內容，其中也包含瓦格納首腦普里格津。普丁在會議中強調，瓦格納已不復存在，且由於俄羅斯沒有私人軍事組織的相關法律，因此瓦格納「根本不存在」。

普丁受訪表示，他向瓦格納指揮官們提議幾種未來就業的選項，其中之一就是繼續在他們的直屬指揮官手下作戰，「他們本可以聚集在一處，繼續服役，對他們來說，什麼都沒有變，他們將由一直是真正指揮官的同一人領導。」而這名指揮官代號是「Sedoy」意思是「灰髮」（Grey Hair），身分是俄國前陸軍上校特羅舍夫（Andrey Troshev）。

▲瓦格納高級指揮官安德烈·特羅舍夫（Andrei Troshev）2016年12月9日出席在克里姆林宮舉行的慶祝祖國英雄日（Heroes of Fatherland Day）招待會。（圖／路透）

普丁宣稱，許多瓦格納士兵聽到他的提議後紛紛點頭，但坐在前面的普里格津卻對這一切視若無睹，還直接代為回絕說「不，這些人不同意這項決定」。路透社指出，普丁的說法暗示了他希望由特羅舍夫取代普里格津，繼續指揮瓦格納。CNN則說，特羅舍夫是普丁提名的瓦格納新首領（new Wagner boss）。

62歲的普里格津領軍兵變失敗後流亡白俄羅斯，最近網路上流傳著一張普里格津沒穿褲子，只穿一件米色上衣和黑色內褲，坐在簡陋帳篷裡的一張鐵架行軍床上，還僵硬地對鏡頭舉手致意，表情有些嚴肅。起初外界猜測這是他在白俄羅斯度過悽涼的流亡生活的證據，但後來有部分報導稱，照片原始數據顯示拍攝日期為6月12日，大約是他發動叛亂的11天之前。普里格津未來的命運仍不明朗。

▲烏克蘭內政部長顧問赫拉申科（Anton Gerashchenko）也在推特上轉發普里格津的帳篷照。（圖／翻攝自推特／@Gerashchenko_en）

至於普丁點名的下個瓦格納領袖特羅舍夫，CNN則補充，根據歐盟與法國的制裁文件內容，特羅舍夫1953年4月出生於前蘇聯列寧格勒，是瓦格納的創始成員與執行董事，以參謀長的身分直接參與了瓦格納在敘利亞的軍事行動，扶植敘利亞政權並鎮壓敘利亞平民。

CNN還引述俄媒Fontanka報導稱，特羅舍夫曾經是俄羅斯內務部西北部聯邦管區的快打部隊雇員，也是車臣與阿富汗戰爭的老兵，由於在阿富汗的傑出表現被授予2枚紅星勳章（Order of the Red Star），在車臣行動後又被授予2枚勇氣勳章和1枚二級祖國功勳勳章，2016年還出席克里姆林宮舉辦的祖國英雄日招待會。