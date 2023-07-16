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美總統參選人第2季募款　拜登遙遙領先川普逾11億元

▲2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲拜登與川普有機會2024再次對決。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國總統大選將在明年11月初舉行，現任總統拜登與前美國總統川普是民主、共和兩黨最有可能出線的參選人，兩人不僅民調居兩黨之冠，募款能力也是領先。拜登第2季的募款額幾乎是川普的2倍之多。

儘管距離美國選舉尚有1年多時間，不過有意角逐各項公職的參選人早已磨刀霍霍，尋求曝光機會拉抬聲勢，也舉辦各類募款活動為競選活動籌款。

根據規定，每一季結束2週內，宣布參選聯邦公職的參選人必須向聯邦選舉委員會（Federal Elections Commission）申報籌款狀況。

「國會山莊報」（The Hill）整理第2季總統與國會議員參選人的籌款狀況指出，拜登（Joe Biden）是最大贏家，第2季募款達7200萬美元（約新台幣22.2億元），幾乎是川普（Donald Trump）的2倍之多。

拜登陣營指出，包括民主黨全國委員會（Democratic National Committee）和聯合籌款委員會在內的所有組織有近40萬個捐助者捐贈67萬筆款項，約是2020年拜登競選時的30%。

雖然第2季募款額遠遠不如拜登，川普仍是共和黨吸金能力最強的參選人，連同自身競選活動與超級政治行動委員會（super PAC）共募款獲得超過3500萬美元（約新台幣10.7億元），約是第1季的2倍。

共和黨內強勢挑戰川普的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），在第2季結束前才正式宣布參選不過6週時間，目前民調僅次於川普，在募款上也有不錯的表現，第2季共籌募2000萬美元。不過他近來聲勢與籌款速度都有下滑趨勢。

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