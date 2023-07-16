辣妻「激戰大鵰」讚比跟老公爽　他送綠到發光藍寶堅尼

記者張靖榕／綜合外電報導

美國32歲成人網紅麗娜（Lena The Plug）日前合體A片男星傑森樂芙（Jason Luv），兩人腥辣大戰，之後麗娜受訪時竟然當著丈夫的面大讚「比跟老公爽」，結果丈夫亞當（Adam）不僅只有小吃醋，還送她一輛藍寶堅尼，烤漆綠得發亮。

▲麗娜因與成人男星上床拍片受到討論，老公決定送她藍寶堅尼慶祝。（圖／翻攝推特「Adam22」）

綜合外電報導，麗娜日前與亞當一同受訪，當被問到與誰上床更爽，麗娜當場講出和傑森的感覺更讚。麗娜的回答令主持人感到訝異，但她表示與亞當已經上床7年了，雖然夫妻間性事仍然棒，但新鮮就是更有趣，不過她也抱怨，因為傑森下體尺寸太大，導致完事後不舒服了好幾天。

▲▼麗娜火辣出名，與傑森樂芙合拍的A片近日受到熱烈討論。（圖／翻攝推特「LTP」）

事實上麗娜與亞當都是成人網紅，經營的社群帳號中各種大膽腥羶色，也常見夫妻倆找第三名女性大玩3P。麗娜不諱言，說3P比單純兩人滾床單更棒。

麗娜卻也因此受到部分網友攻擊，表示兩人今年5月已正式成為夫妻，還公然和其他男人上床，但麗娜反擊，她人生目前有過200多場3P性愛都是和亞當一起與另一名女性同樂，如今她只是和一個男人拍個片，「然後整件代誌就大條了」？

▼麗娜常在社群分享辣照。（圖／翻攝推特「LTP」）

亞當也在社群上說出心聲，儘管一開始的確有感到些微的嫉妒，但後來也釋懷了，畢竟老婆看著自己與其他上百名女性上過床，「這也從來沒有影響到我們的關係。和那位紳士（傑森樂芙）上床，對她的生涯和我們的事業都很有幫助！」

亞當還在15日分享了一段影片，「決定給我寶貝好東西，慶祝她的第一部『大黑X』（BBC）影片，愛妳。」所謂的好東西，就是一輛烤漆綠得發亮的藍寶堅尼。