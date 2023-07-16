　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

創紀錄熱浪橫掃全球　美國、歐洲、日本無一倖免

▲一名來自英國的女遊客在義大利羅馬競技場遭到熱暈。（圖／路透）

▲熱浪顯著影響，一名來自英國的女遊客在義大利羅馬競技場遭到熱暈。（圖／路透）

文／中央社羅馬15日綜合外電報導

從美國、歐洲到日本，預計世界各地都將出現創紀錄高溫。極端高溫也充分顯現出全球暖化帶來的威脅。

法新社報導，本週末義大利氣溫預料將創下歷史新高，衛生部已對羅馬、波隆那（Bologna）和佛羅倫斯（Florence）等16個城市發布「紅色警報」。

氣象中心警告，民眾應為「今夏最強熱浪、同時也是有史以來最強熱浪之一」做好準備。

本月17日，羅馬的氣溫可能達到攝氏（下同）40度，18日甚至會飆升至43度，打破2007年8月創下的40.5度紀錄。

歐洲太空總署（European Space Agency）表示，義大利西西里島（Sicily）與薩丁尼亞島（Sardinia）氣溫可能高達攝氏48度，「這可能是歐洲有紀錄以來的最高溫」。

據希臘國家氣象機構EMY，「今天國內部分地區的最高氣溫可能達到44度。昨天，底比斯（Thebes）市中心的氣溫也來到44.2度。」

獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的景點雅典衛城（Acropolis）明天將連續第3天暫停開放。

法國國家氣象機構也表示，6月是法國有紀錄以來第2熱的月份，自本月11日以來，該國多個地區一直處於熱浪警報下。

在亞洲，在本月16日和17日，日本東部部分地區的氣溫預計也將升至38至39度，氣象機構警告，氣溫可能追平過往紀錄。

據報導，在印度北部，季風帶來的豪雨已導致至少90人喪生。

美國加州的死谷國家公園（Death Valley National Park）原本就是地球上最熱的地方之一，今天也可能寫下新猷，氣溫可能攀升至54度。

ET快訊
城隍爺、嶽帝爺罕見同步示警！農曆7月慎防「火事」　5生肖要注
快訊／國家警報響！　2縣市豪大雨
Makiyo新婚2月！　小S神預言「妳會離婚」影片曝
3.8萬人可領2200元　「這戶24口」賺翻了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美總統參選人第2季募款　拜登遙遙領先川普逾11億元

辣妻「激戰大鵰」讚比跟老公爽　他送綠到發光藍寶堅尼

破紀錄！加拿大野火肆虐　今年已燒毀逾1000萬公頃

創紀錄熱浪橫掃全球　美國、歐洲、日本無一倖免

夫妻2015年貼「藍黑白金裙」爆紅　丈夫涉嫌殺妻未遂被捕

最速飛魚「0.1秒空中突襲」搶走她手機　受害人一臉呆滯影片爆紅

名建築師疑「長島連環殺人魔」！女死前求救音檔曝　影星驚發文

馬斯克新創xAI公司將與特斯拉合作　加速增進「自動駕駛」能力

填補監視缺口！日本擬在「北大東島」部署車載防空雷達

警方突襲性交易現場「撞見自家長官」　局長辯：她自己上車的

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

陸生團抵台高䠷女生被認出　奧運桌球冠軍丁寧也來了！

美總統參選人第2季募款　拜登遙遙領先川普逾11億元

辣妻「激戰大鵰」讚比跟老公爽　他送綠到發光藍寶堅尼

破紀錄！加拿大野火肆虐　今年已燒毀逾1000萬公頃

創紀錄熱浪橫掃全球　美國、歐洲、日本無一倖免

夫妻2015年貼「藍黑白金裙」爆紅　丈夫涉嫌殺妻未遂被捕

最速飛魚「0.1秒空中突襲」搶走她手機　受害人一臉呆滯影片爆紅

名建築師疑「長島連環殺人魔」！女死前求救音檔曝　影星驚發文

馬斯克新創xAI公司將與特斯拉合作　加速增進「自動駕駛」能力

填補監視缺口！日本擬在「北大東島」部署車載防空雷達

警方突襲性交易現場「撞見自家長官」　局長辯：她自己上車的

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」　醫搖頭：恐害肝硬化

美總統參選人第2季募款　拜登遙遙領先川普逾11億元

大谷翔平手指傷勢待觀察　下一場登板日期暫時不變

外野、先發急需補強　美媒建議洋基3大交易目標

快訊／國家警報響！　2縣市豪大雨

《間諜家家酒》主題餐廳開幕！安妮亞WAKU WAKU聖代、約兒燉菜亮相

辣妻「激戰大鵰」讚比跟老公爽　他送綠到發光藍寶堅尼

詐團新據點曝光　台灣幫派一窩蜂插旗

Makiyo新婚2月小S就猜會離婚！「因為廁所講的一些事情」閃離成真

水電工拿千萬遺產　抖內女主播1年全敗光

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

國際熱門新聞

女師「辦公室激戰17歲學生」　綠帽尪目睹性愛現場

烏克蘭假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

Netflix改編「連環殺人懸案」抓到兇手了

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

他因「藍黑白金裙」爆紅　今涉嫌殺妻

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

外國人「最宜居國家」台灣上榜

名建築師疑連環殺人魔！　影星驚發文

亞馬遜雨林「生還4孩童」出院了

媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家中毒送醫

創紀錄熱浪橫掃全球　美國、歐洲、日本無一倖免

水上摩托車炫技　2歲童被強力水柱擊中噴飛

拜登「反覆啃咬」小女孩肩膀！她嚇到狂扭頭

警方突襲性交易現場「撞見自家長官」

更多熱門

相關新聞

日本秋田暴雨河水氾濫　市區道路淹沒

日本秋田暴雨河水氾濫　市區道路淹沒

日本東北方正遭受至災性豪雨襲擊，秋田縣、青森縣多處發生河川氾濫、土石流災情，市區多處嚴重積水，汽車被困在淹水之中，新幹線也全面停駛，而旭川水庫更準備在當地時間15日晚間6時洩洪，下游地區民眾須嚴防水位上漲。

台南與日本前首相安倍晉三故鄉山口縣締盟　

台南與日本前首相安倍晉三故鄉山口縣締盟　

金主反擊！兒去美國讀書「2次被教召」　薪水曝光

金主反擊！兒去美國讀書「2次被教召」　薪水曝光

北韓飛彈「飛74分鐘」破紀錄　美日韓譴責

北韓飛彈「飛74分鐘」破紀錄　美日韓譴責

「地獄犬熱浪」遊客暈倒　雅典衛城午後關閉

「地獄犬熱浪」遊客暈倒　雅典衛城午後關閉

關鍵字：

高溫熱浪美國歐洲日本氣候變遷全球暖化

讀者迴響

熱門新聞

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

三重新建案火警全面燃燒！近百消防員灌救中

核一廠旁火燒山　進香團放煙火釀禍

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

歌迷狂喊這首歌...陳奕迅一聽當場「變臉」了

解放軍「天才科學家」突死亡！

嘉義廟會爆炸17傷「最小才2歲」

女師「辦公室激戰17歲學生」　綠帽尪目睹性愛現場

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

2縣市大雨！泰利估明變中颱　全台防劇烈天氣

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面