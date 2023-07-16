美史丹佛大學調查驚揭　交友App逾6成用戶「有戀愛對象或已婚」

▲網路社群興盛，許多人愛用交友軟體認識新朋友。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

隨著網路交友軟體發展興盛，許多人也期望透過在APP上成功配對並找到真愛。然而，美國一項針對1300多名Tinder用戶的調查中發現驚人數據，在交友軟體上有超過65%的人已經有戀愛對象，甚至早已結婚。另外，大約有一半的人坦承使用交友軟體的目的不是要找人談戀愛，純粹是為了好玩。

根據紐約郵報報導，美國加州史丹佛大學醫學院（The Stanford Medicine）針對1387名講英語、年齡介於17歲至84歲的Tinder使用者進行一項調查，目的是為了研究人們為何以及如何使用這款網路交友APP，研究結果已於6月發表在美國《網路心理學、行為與社交網絡》期刊上。據報導，Tinder每月約有7500萬活躍用戶。

▲美國一項調查發現，交友軟體Tinder有超過6成的受調查用戶現實生活中已有伴侶。（圖／路透）

史丹佛醫學院精神病學系與行為科學臨床教授阿布賈烏德（Elias Aboujaoude）博士為研究作者之一，他在聲明中透露了令人驚訝的調查結果，「其中有很大一部分的人，大約半數，不是為了上網找約會對象。而有個有趣的問題是，如果他們對找人談戀愛不感興趣，為什麼還要花這麼多時間在交友軟體上呢？」

另一個令人震驚的統計結果則是，有超過一半的人，約65.3%的調查對象坦承自己原本就處於「戀愛關係中」或更糟的是已經結婚了。此外，讓研究網路使用問題長達15年的阿布賈烏德博士感到驚訝還有，只有很少數的用戶們對從網路交友發展到實際見面約會的結果感到滿意。他說，「我們稱呼這些為約會軟體，但它們顯然除了約會之外還有其他功能。」

▲Tinder去年12月推出理想關係指南，用戶可以選擇分享自己正在尋找長期戀愛、短期關係、朋友等或單純娛樂目的。（圖／Tinder提供）

這項研究的結果稱，Tinder用戶除了尋找愛情或輕鬆的性行為（casual sex）外，也在追求社交連結性、娛樂和消遣。研究報告的合著作者克魯茲（Germano Vera Cruz）則說，雖然輕鬆愉快，但尋求自尊感和血清素的短暫提升，會創造一種「欺騙遊戲」（game of deception），導致那些想尋找長期戀愛的單身人士感到失望。