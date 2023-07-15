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最速飛魚「0.1秒空中突襲」搶走她手機　受害人一臉呆滯影片爆紅

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓一位女子馬奎蘭（Neressa Ursal Maquilan）6日與親戚一起乘船去掃墓，過程中2人在船上準備合照時，她的手機在0.1秒內被「不明生物」撞進海裡，讓她當下非常錯愕，直到事後回放影片時，才發現兇手是一條10英吋（約25分公）長的飛魚。

根據IndiaTimes報導，馬奎蘭6月19日與親戚烏薩爾（Cha Ursal）一起乘船去掃墓，船隻行經到菲律賓萊特島（Leyte）附近的海岸時，兩人打算在船上拍一張合照留念，不料當她對著鏡頭一臉歡喜的做出「YA」手勢時，下一瞬間突然有一隻「不明生物」從海中飛出，把她拿在手上的手機撞進海裡。

▲▼最速海賊！牠1秒內搶走手機遁入水中　被害者一臉懵。（圖／翻攝自YouTube）

▲飛魚把手機撞進海裡，整個過程僅花費0.1至0.5秒。（圖／翻攝自YouTube）

整個過程從發生到結束大約僅0.1至0.5秒，快到讓馬奎蘭完全來不及做出任何反應，甚至不理解剛剛究竟發生了什麼，只知道自己的手機突然間就消失不見，更一度低頭在船上四處尋找手機，直到檢視朋友拍攝的影片後，才發現手機竟是被飛魚撞進海裡。

馬奎爾得知情況後，雖然立刻告知船長，船長也很熱心的跳入海中幫忙尋找，最終仍一無所獲，不過她的手機當晚就被海浪沖上沙灘，被其他民眾發現後歸還給她，可惜因為泡水損壞無法使用，而她的嫂子知情後，特別買了一支新手機給她，也算是意外的驚喜。

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