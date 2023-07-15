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南韓暴雨增至24死10失蹤　慶北「重災區」土石流肆虐慘況曝光

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

▲南韓暴雨導致山崩土石流，慶尚北道醴泉郡目前災情最為慘重。（圖／CFP，下同）

記者張寧倢／編譯

南韓暴雨連下3天造成各地淹水與山崩，全國死亡人數增至24人。東部慶尚北道災情尤為嚴重，慶北消防本部稱，截至15日下午4時當地已累計16死、9失蹤與2人受傷，其中醴泉郡因土石流沖垮多處民宅而釀成最多死傷，救難人員危險涉水救援。人在烏克蘭訪問的總統尹錫悅跨海下達指令，要求動員軍警全力救災。

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

根據韓聯社報導，救難當局最新統計，自14日至15日下午為止，暴雨災情造成的死亡人數增至24人（包含慶北16人、世宗特別市1人、忠南3人、江原原州1人、忠北忠州2人、全北益山1人）。另有10人分別因被土石掩埋或掉進水庫而失蹤。

慶尚北道消防本部15日表示，這波暴雨災情的死者大多集中在醴泉郡，包含孝子面4人、恩豐面1人、龍門面2人。其次為榮州市包含豐基邑2人、長水面2人。另外，在奉化郡與聞慶市則分別有4人、1人死亡。慶尚北道合計至少16人罹難。在失蹤者方面目前已通報9人失蹤，其中8人來自醴泉郡、1人來自聞慶市。

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

然而，在死傷最慘重、大片農田被淹的醴泉郡，地方當局自行公布的數據，卻與慶北消防本部統計的7死、8失蹤有所出入。醴泉郡地方政府表示，截至下午3時，當地已有8人死亡（5男3女）與9人失蹤（4男5女），孝子面和銀豐面有1500戶斷電，且預計需要很長一段時間才能修復。目前南韓中央消防119救援本部與陸軍50師團、空軍16戰鬥飛行團都已經派員前往醴泉郡積極救災。

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

與此同時，南韓氣象廳15日持續發布暴雨警報，慶尚北道包含高靈郡、星州郡、龜尾市在內有多達12個區域，在當地時間下午4時30分將持續發布暴雨警報，這意味著在3個小時內預計降雨量在60毫米以上，或12小時預測降雨量達到110毫米以上，使用雨傘已經很難擋住強烈雨勢，溪谷或河流可能暴漲，需特別注意。

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

韓聯社報導稱，目前人正在烏克蘭進行訪問的總統尹錫悅已經聽取了有關暴雨造成的損失，以及緊急應對情況的報告，並跨海向國務總理韓惪洙下達指示，要求動員包括軍警在內的所有政府可用資源全力救災。

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

▲▼南韓暴雨導致山崩土石流、慶尚北道、慶北醴泉郡災情慘重。（圖／CFP）

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