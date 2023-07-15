　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫

▲▼媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫。（圖／TikTok／mas.ita）

▲網友誤煮毒菇，一家三口中毒送醫。（圖／TikTok／mas.ita，下同）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名婦女將丈夫從住家旁採摘回來的野生菇入菜，甚至還拍影片準備上傳TikTok介紹野生菇的烹飪過程，怎知一家三口吃完後，竟因中毒頭暈嘔吐，隨即被送往醫院治療。原來兩夫妻誤將採摘回來的毒菇「綠褶菇」，誤認為可食用的白色雨傘菇與雞肉絲菇，才會造成這起中毒意外。

根據《星洲網》報導，這名婦女事發後將烹飪過程與食用後中毒送院的影片剪輯上傳至TikTok，並以自身經驗呼籲網友在食用野生菇類時應該多加注意。據悉，她原本是為了介紹如何烹調新鮮現採菇類，才會將料理過程錄影，怎知最後卻意外成為警示影片的素材。

@mas.ita semoga memberi pengajaran buat kita semua,agar kita dapat kenal pasti cendawan yg boleh mkn & tidak boleh makan,sangat bahaya muntah sampai nk pengsan,lemah longlai,suami teruk sikit sbb makan banyak,anak disuap sedikit& sy mkn sikit#fypシ #tiktokviral#cendawan#cendawangoreng #MYFoodie ♬ Instrumen Sholawat Sedih - Yuda pratama

她表示，事發當天丈夫從住家旁採了10朵的白色蘑菇，兩人以為是雞肉絲菇，於是就將菇類炒來吃。她寫道，將白色菇類撕成條狀後，她爆香蒜頭、辣椒以及薑末，隨後將蘑菇放入鍋中翻炒，再加水煮開。雖然過程中出現青綠色的湯汁，但是她試吃了一口發現很美味，於是就把煮好的炒菇端上桌給丈夫和兒子吃。

▲▼媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫。（圖／TikTok／mas.ita）

吃完午餐後不久，她與丈夫突然感到不適，心生懷疑的她，連忙上網搜索，這才發現原來中午吃的菇類並非雞肉絲菇，而是一種毒菇。她的丈夫隨即要求她把剩下的炒菇倒掉，避免孩子們誤食。而已經誤食毒菇的他們開始逐漸虛弱，甚至無法開車，而丈夫則是吐到幾乎昏倒，婦人連忙打電話叫救護車。

救護人員到達現場後，將兩夫妻和另一名誤食毒菇的男童帶上救護車，並送往醫院治療。她表示，自己與兒子雖然只吃了一點點的毒菇，但是也中毒了，因此希望網友看到這段影片後，最好不要輕易採摘不明菇類食用，以免誤食毒菇。

根據影片內容，一家人所食用的疑似是綠褶菇（Chlorophyllum molybdites），外型與雞肉絲菇極為相似，常被混淆，誤食後1至3個小時內就會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便以及脫水等中毒症狀。

ET快訊
快訊／國3「4車連撞」！　回堵6km
專訪／卓君澤「懷孕不敢跟威廉說」　他聽寶寶心跳爆哭
終極衰男！　車位被佔留字條「反被罰6000」
泰利會更強！　雨襲全台「2地大雷雨警戒」
快訊／Makiyo宣布離婚！
南韓暴雨增至24死10失蹤　土石流肆虐慘況曝
大咖影帝來了！阿信鄭重介紹　五月天傻住：不會吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克新創xAI公司將與特斯拉合作　加速增進「自動駕駛」能力

填補監視缺口！日本擬在「北大東島」部署車載防空雷達

警方突襲性交易現場「撞見自家長官」　局長辯：她自己上車的

富士急雲霄飛車「突停電」卡軌道！　17人困60m高空30分鐘

南韓暴雨增至24死10失蹤　慶北「重災區」土石流肆虐慘況曝光

日本秋田「24小時降1個月雨量」市區道路淹沒！　水庫準備緊急洩洪

媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫

亞馬遜雨林「生還4孩童」出院了！父親涉家暴　轉交兒福機構照護

烏克蘭軍假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

快訊／南韓總統尹錫悅夫婦　閃電訪問烏克蘭

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

馬斯克新創xAI公司將與特斯拉合作　加速增進「自動駕駛」能力

填補監視缺口！日本擬在「北大東島」部署車載防空雷達

警方突襲性交易現場「撞見自家長官」　局長辯：她自己上車的

富士急雲霄飛車「突停電」卡軌道！　17人困60m高空30分鐘

南韓暴雨增至24死10失蹤　慶北「重災區」土石流肆虐慘況曝光

日本秋田「24小時降1個月雨量」市區道路淹沒！　水庫準備緊急洩洪

媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫

亞馬遜雨林「生還4孩童」出院了！父親涉家暴　轉交兒福機構照護

烏克蘭軍假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

快訊／南韓總統尹錫悅夫婦　閃電訪問烏克蘭

河南永城全市禁賣涼皮　只因有人中毒1死1傷　

周末限定！台中7期浮誇餐酒館推精緻早午餐　南港Buffet有燒烤夜

快訊／國3樹林段「4車連撞」　煞不住插入車底變廢鐵…回堵6km

侯友宜明上凱道提5大住宅政策　國民黨青年團隨行一起走上街頭

曾莞婷剪掉留26年長髮！全素顏上鏡「連粉底都不擦」：我是一個演員

特斯拉天窗熱爆！駕駛「最強1招隔熱」有效　網驚：馬斯克會哭

隊友失誤大谷翔平難掩情緒　教頭談懲罰性調度：無法容忍

好消息！沒傷到肩膀　伍鐸下周進牛棚練投

三寶媽騎車一分鐘內3次摔車　車上幼子差點被直接輾過

搭訕「超正女警」秒攻下！他信真愛噴光200萬　2年後結局反轉崩潰

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

烏克蘭假冒正妹「約炮」！一票傻兵交出座標　下秒通通遭炸死

外國人「最宜居國家」台灣上榜

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

東北角淺海「2m地震魚」紅到國外

飛機降落失控「解體斷兩半」！監視器畫面曝

拜登「反覆啃咬」小女孩肩膀！她嚇到狂扭頭

玩DNA檢測...他毀了爸媽33年婚姻

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

中國人「買水」假冒保養品　退稅撈9.9億

水上摩托車炫技　2歲童被強力水柱擊中噴飛

股神巴菲特老婆怨：123元咖啡太貴了

日本記者訪問　西門町14歲正妹9秒爆紅

南韓暴雨已7死3失蹤　屋垮多人被埋身亡

更多熱門

相關新聞

整片天花板掉下來　勇媽「拉4孩」逃跑

整片天花板掉下來　勇媽「拉4孩」逃跑

柬埔寨一名媽媽日前跟4名孩子在家中時，客廳上方的天花板竟突然垮下來，所幸她事先察覺異狀，立刻一手抱著、一手拉著學步車帶著孩子們逃離，整個輕鋼架塌下的畫面也在網路上曝光。

5泰女被騙緬甸賣淫！富商助贖身仍回不了家

5泰女被騙緬甸賣淫！富商助贖身仍回不了家

陌生男4度爬入大馬女DJ家　曾在陽台全裸！

陌生男4度爬入大馬女DJ家　曾在陽台全裸！

試穿牛仔褲　女客留下原味內褲

試穿牛仔褲　女客留下原味內褲

女子雷射醫美「整臉爛掉」　一碰就流血

女子雷射醫美「整臉爛掉」　一碰就流血

關鍵字：

中毒毒菇東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲：分手借錢逼刪照

快訊／Makiyo宣布離婚！　斷開1年婚姻：未來互相給予祝福

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

師傅說話要聽！　冷氣「加裝1物」：電費狂省8850元

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

泰利颱風生成了！最新路徑曝　今入夜變天「劇烈降雨襲4地」

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面