媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫

▲網友誤煮毒菇，一家三口中毒送醫。（圖／TikTok／mas.ita，下同）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名婦女將丈夫從住家旁採摘回來的野生菇入菜，甚至還拍影片準備上傳TikTok介紹野生菇的烹飪過程，怎知一家三口吃完後，竟因中毒頭暈嘔吐，隨即被送往醫院治療。原來兩夫妻誤將採摘回來的毒菇「綠褶菇」，誤認為可食用的白色雨傘菇與雞肉絲菇，才會造成這起中毒意外。

根據《星洲網》報導，這名婦女事發後將烹飪過程與食用後中毒送院的影片剪輯上傳至TikTok，並以自身經驗呼籲網友在食用野生菇類時應該多加注意。據悉，她原本是為了介紹如何烹調新鮮現採菇類，才會將料理過程錄影，怎知最後卻意外成為警示影片的素材。

她表示，事發當天丈夫從住家旁採了10朵的白色蘑菇，兩人以為是雞肉絲菇，於是就將菇類炒來吃。她寫道，將白色菇類撕成條狀後，她爆香蒜頭、辣椒以及薑末，隨後將蘑菇放入鍋中翻炒，再加水煮開。雖然過程中出現青綠色的湯汁，但是她試吃了一口發現很美味，於是就把煮好的炒菇端上桌給丈夫和兒子吃。

吃完午餐後不久，她與丈夫突然感到不適，心生懷疑的她，連忙上網搜索，這才發現原來中午吃的菇類並非雞肉絲菇，而是一種毒菇。她的丈夫隨即要求她把剩下的炒菇倒掉，避免孩子們誤食。而已經誤食毒菇的他們開始逐漸虛弱，甚至無法開車，而丈夫則是吐到幾乎昏倒，婦人連忙打電話叫救護車。

救護人員到達現場後，將兩夫妻和另一名誤食毒菇的男童帶上救護車，並送往醫院治療。她表示，自己與兒子雖然只吃了一點點的毒菇，但是也中毒了，因此希望網友看到這段影片後，最好不要輕易採摘不明菇類食用，以免誤食毒菇。

根據影片內容，一家人所食用的疑似是綠褶菇（Chlorophyllum molybdites），外型與雞肉絲菇極為相似，常被混淆，誤食後1至3個小時內就會出現噁心、嘔吐、腹痛、血便以及脫水等中毒症狀。