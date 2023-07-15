馬斯克新創xAI公司將與特斯拉合作　加速增進「自動駕駛」能力

▲馬斯克（Elon Musk）最近成立人工智慧公司xAI。（圖／路透）

文／中央社

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天表示，他新成立的人工智慧公司xAI目的是要「瞭解宇宙」，並會和他旗下推特、特斯拉等公司密切合作。

馬斯克在推特音訊空間（Twitter Spaces）上長達90分鐘的語音聊天中，在話題轉向地球演化及文明的脆弱等議題之際，首度談到他對xAI的願景。

為了深化對宇宙的瞭解，馬斯克開玩笑地表示，xAI的任務宣言將是「這到底是怎麼回事？」。

馬斯克12日宣布成立xAI。他先前曾指責OpenAI和谷歌（Google）等公司，在不考慮人類可能面臨風險的情況下開發人工智慧（AI）技術。

OpenAI和Google並未回應路透社的置評請求。

他表示，xAI試圖要打造一個「好的通用人工智慧（AGI）」，以取代微軟（Microsoft）、Google和OpenAI。通用人工智慧指的是能夠像人類一樣解決問題的AI。

在這次推特音訊空間談天時間中，馬斯克表示，xAI將與他旗下其他公司密切合作，像是推特和特斯拉（Tesla）等。

xAI將利用公開推文來訓練其AI模型，可能也會在AI軟體方面與特斯拉合作。

馬斯克表示，這樣的關係將能「互惠互利」，並能加快特斯拉在自動駕駛能力方面的進展。

另一方面，他還指責所有AI公司都用推特數據來訓練他們的模型，而他認為這樣的作法是非法行為。

倡導對AI進行監管的馬斯克表示，他已推動和白宮官員舉行會議，並在最近與中國高階官員的會議中，強調監管AI的重要性。