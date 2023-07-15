拜登「反覆啃咬」小女孩肩膀　她嚇到狂扭頭！被批戀童

▲拜登調戲小女童，遭批行為不當。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登13日結束歐洲之行，並在最後一站芬蘭的赫爾辛基萬塔機場搭乘空軍一號返回美國，而他在登機前與美國大使館員工與其家人一一道別。在走到一對母女面前時，拜登卻突然靠近並啃咬小女孩的肩膀，看似調皮的舉動當場嚇壞女童，她更轉頭瞪了拜登一眼，沒想到拜登卻繼續試圖要親吻女童。整個畫面全被媒體捕捉下來，拜登的行為更被批有戀童嫌疑。

This has got to be Biden's creepiest moment yet with a child. pic.twitter.com/6o7IwD2Wm6 — Caleb Hull (@CalebJHull) July 14, 2023

根據《紐約郵報》報導，拜登13日從芬蘭搭機返回美國，而他在赫爾辛基機場與美國駐芬蘭大使館工作人員及其家人道別時，正好走到一對母女面前。當時他看到一名身穿粉紅色洋裝的女童被母親抱著，隨即停下腳步，並且親暱地靠近對方。

誰也沒想到，拜登此時卻突然把頭伸向女童，並開始親密地反覆啃咬小女孩的肩膀，嚇得女童皺起眉頭躲進媽媽懷裡。而拜登不但沒有察覺女童的厭惡與害怕，竟還得寸進尺地企圖親吻女童的頭，女童當場嚇得全力反抗，並用力將頭轉開。

推特網友將這段影片上傳並稱，「這是拜登有史以來跟孩子的互動中最驚悚的時刻。」一名網友指出，自己雖然是女性，但是也不會做出類似行為，因為「這很可怕」。喜劇演員提姆（Tim Young）更直言，「為什麼會有人把嘴這樣放在別人的孩子身上？這是令人厭惡的戀童行為。」