拜登「反覆啃咬」小女孩肩膀　她嚇到狂扭頭！被批戀童

記者王佩翊/編譯

美國總統拜登13日結束歐洲之行,並在最後一站芬蘭的赫爾辛基萬塔機場搭乘空軍一號返回美國,而他在登機前與美國大使館員工與其家人一一道別。在走到一對母女面前時,拜登卻突然靠近並啃咬小女孩的肩膀,看似調皮的舉動當場嚇壞女童,她更轉頭瞪了拜登一眼,沒想到拜登卻繼續試圖要親吻女童。整個畫面全被媒體捕捉下來,拜登的行為更被批有戀童嫌疑。

This has got to be Biden's creepiest moment yet with a child. pic.twitter.com/6o7IwD2Wm6